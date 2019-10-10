АМКУ оштрафовал производителей сигарет на 6,5 млрд грн за сговор (63)

- Вступили в сговор. Табачный картель оштрафовали на 6,5 млрд грн : Grom. 18:38
- В Украине оштрафовали 4 табачных гигантов на 6,5 миллиардов : Единая Одесса 18:27
- Антимонопольный комитет оштрафовал производителей и дистрибьюторов табака на 6,5 млрд грн : Комментарии.UA 18:20
- АМКУ оштрафовал на 6,5 млрд грн 4 табачных гигантов и дистрибьютора "ТЕДИС Украины" : #Буквы 18:19
- АМКУ оштрафовал главных табачных производителей и дистрибьютора на 6,5 млрд грн : Вести.ua 18:16
- АМКУ оштрафовал производителей сигарет на 6,5 млрд грн за сговор : AllRetail.ua 18:07
- Дело на 6,5 млрд. Тедис прокомментировал штраф АМКУ : AllRetail.ua 18:06
- АМКУ оштрафовал четырех табачных гигантов : Hubs 17:41
- "Тедис Украина" и табачные производители будут обжаловать штраф АМКУ на 6,5 млрд грн : Интерфакс-Україна 17:36
- Антимонопольный комитет наложил 6,5 млрд грн штрафов на табачные компании : Ракурс 17:24
- В Украине на миллиарды оштрафовали крупнейших производителей сигарет : Journalist.today 16:47
- АМКУ оштрафовал табачные компании на 6,5 миллиарда : Ирта-Fax 16:45
- Табачные капитаны. АМКУ оштрафовало "Тедис Украина" на 3,4 млрд.грн. Досталось и другим : Iнше ТВ 16:44
- Крупнейших производителей сигарет оштрафовали на миллиарды гривен за участие в "картели" : IPress.ua 16:36
- АМКУ оштрафовал крупных табачных производителей и дистрибьютора сигарет на 6,5 млрд грн : Pravo.ua 16:30
- Крупнейших производителей сигарет оштрафовали на миллиарды гривен за участие в картеле : Fin.org.ua 16:15
- АМКУ оштрафовал 4 крупнейших производителей сигарет и дистрибьютора на 6,5 млрд гривен : Українські Новини 16:14
- Очевиден сговор: АМКУ оштрафовал производителей сигарет на 6,5 млрд грн : ASPI 16:13
- Дело "Тедиса": внезапное решение судьи стоило табачным монополистам 6,5 млрд гривен : 368.media 16:04
- АМКУ оштрафовал производителей сигарет и "Тедис Украина" за монополизацию рынка : Електронні Вісті 15:45
- Крупнейших производителей сигарет оштрафовали на миллиарды гривен за участие в картеле : Укрудпром 15:44
- АМКУ оштрафовал на 6,5 млрд грн 4 табачных гигантов и дистрибьютора "ТЕДИС Украина" : Новости Краматорска 15:40
- Крупнейших производителей сигарет оштрафовали на миллиарды гривен за участие в "картеле" : FM-TV 15:36
- Табачные компании и "Тедис" оштрафованы на 6,5 млрд грн : Финансовый клуб 15:35
- АМКУ оштрафовал табачные компании на 6,5 миллиарда : ForUm 15:34
- АМКУ оштрафовал крупных табачных производителей и дистрибьютора Тедис на 6,5 млрд грн : Экономика.com.ua 15:31
- Крупных производителей сигарет оштрафовали за участие в "картеле" : Зеркало недели. Украина 15:16
- Крупнейшие производители сигарет оштрафованы на миллиарды гривен : Власти.нет 15:15
- Производители сигарет считают надуманными обвинения АМКУ : Телеграф.com.ua 15:13
- В Украине оштрафовали табачных гигантов и дистрибьютора : Сегодня.ua 15:12
- АМКУ оштрафовал крупнейших производителей сигарет и дистрибьютора на 6,5 млрд. грн : РепортерUA 15:11
- В Украине оштрафовали 4 табачных гигантов на 6,5 миллиардов : Новости N 15:10
- АМКУ оштрафовал производителей сигарет на 6,5 млрд грн за сговор : Контракты.ua 15:07
- АМКУ оштрафовал производителей сигарет на 6,4 млрд грн : Еспресо TV 15:03
- АМКУ оштрафовал табачные компании на 6,5 млрд грн : Дело.ua 15:02
- Антимонопольный комитет Украины оштрафовал 4 табачных гигантов на 6,5 миллиардов : Страна.ua 15:02
- АМКУ оштрафовал на 6,5 млрд "Тедис Украина" , "Филипп Моррис Украина" и ряд других производителей и дистрибьюторов сигарет : UAzmi 14:44
- Крупнейших производителей сигарет оштрафовали на миллиарды гривен : ТЕМА.in.ua 14:43
- За сговор решением АМКУ были оштрафованы производители сигарет : Телеграф.com.ua 14:42
- АМКУ оштрафовал крупнейших производителей сигарет на миллиарды гривен : From-UA.com 14:34
- Антимонопольный комитет оштрафовал ряд производителей табачной продукции : Рубрика 14:31
- Производителей сигарет оштрафовали на рекордные 6,5 миллиарда : Капитал 14:20
- АМКУ наказал табачных производителей и компанию Тедис на 6,5 млрд грн : Український Бізнес Ресурс 14:14
- Крупнейших производителей сигарет оштрафовали на миллиарды гривен : РБК-Україна 14:11
- АМКУ оштрафовал табачные компании на 6,5 млрд грн : Нова Влада 14:10