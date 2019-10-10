АМКУ оштрафовал производителей сигарет на 6,5 млрд грн за сговор (63)

Контракты.ua 2019.10.10 15:07

10 октября Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал на 6,5 млрд грн четырех крупнейших производителей табачных изделий в Украине Филип Моррис, Джей Ти Интернешнл, Империал Тобакко Продакшн и Бритиш Американ Тобакко (Прилуки) за монополизацию рынка компанией Тедис Украина и самого дистрибьютора. В АМКУ отмечают, что производители табачных изделий "установили такие условия для заключения договоров с другими, кроме Тедис, потенциальными