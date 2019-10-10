В США задержали бизнесменов, связанных с Трампом и Джулиани (46)

ASPI 2019.10.10 19:13

10 октября 2019, 18:53 Сегодня, 10 октября, в США были задержаны два бизнесмена - выходца из Советского Союза, Лев Парнас и Игорь Фруман. Их обвиняют в нарушении правил финансирования избирательных кампаний и считают близкими к Рудольфу Джулиани - адвокату президента США Дональду Трампу, сообщает The Wall Street Journal. По данным издания, они намеревались в ночь на 9 октября вылететь в столицу Австрии.

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