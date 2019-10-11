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Импичмент Трампа: Зеленский не намерен давать показания в Конгрессе США

Импичмент Трампа: Зеленский не намерен давать показания в Конгрессе США (9)

#Буквы 2019.10.11 02:19
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не понимает, зачем ему давать показания в Конгрессе США в деле об импичменте американского лидера Дональда Трампа. Пятница, 11 октября 2019, 01:18 Об этом шла речь на пресс-марафоне Президента Украины, сообщает корреспондент #Букв. Отвечая на вопрос о возможности свидетельствования в Конгрессе Соединенных штатов Америки в деле об импичменте президента Дональда Трампа, Владимира
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2019.10.11 (9)

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