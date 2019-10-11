Норвегия, очевидно, осуждает действия Турции в Сирии (27)

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- США назвали условия для введения санкций против Турции : Bigmir)net Новости 03:08
- Украина заняла позицию по ситуации в Сирии и Турции : Хвиля 03:05
- Эрдоган пригрозил отправить в Европу 3,6 млн сирийских беженцев : Vector News 02:45
- Сирия обстреляла турецкие города: 6 убитых, 70 раненых, - СМИ : Vector News 02:45
- Операция Турции в Сирии: в Совбезе ООН ни о чем не договорились : Телеграф.com.ua 02:42
- США могут пойти на жесткие санкции в отношении Турции - Трамп : Сегодня.ua 02:41
- Трамп пригрозил Турции жесткими санкциями : РБК-Україна 02:40
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- Турция раскрыла военные планы в Сирии : Слово і Діло 02:11
- В СБ ООН не смогли согласовать совместное заявление по операции Турции в Сирии : Интерфакс-Україна 02:06
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- В Турции ответили на угрозы Трампа из-за военной операции в Сирии : Слово і Діло 01:41
- Турция начала военную операцию в Сирии: Курды нанесли ответный удар : Сегодня.ua 01:41
- В Госдепе заявили, что США не контактировали с Сирией из-за проведения Турцией военной операции : Сегодня.ua 01:41
- Сирия обстреляла турецкие города, есть жертвы : FaceNews 01:30
- Боевики озверели и поперли в атаку: есть жертвы среди мирного населения, подробности : Politeka 01:10
- Франция инициирует встречу антитеррористической коалиции из-за операции Турции в Сирии : РБК-Україна 01:10
- Трамп разразился жесткой угрозой, может "сильно ударить": мир на пороге Третьей мировой : Акценты 01:09
- МИД отреагировал на начало военной операции Турции в Сирии : LB.ua 01:07
- Во Франции призвали провести встречу коалиции в связи с ситуацией в Сирии : Комментарии.UA 00:20
- Вторжение Турции в Сирию: одна из стран НАТО прекратила поставки оружия Анкаре : Информационное Сопротивление 00:12
- Трамп считает, что США могли бы стать посредником в переговорах между Турцией и курдами : Сегодня.ua 00:12
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- Норвегия, очевидно, осуждает действия Турции в Сирии : Багнет 00:01