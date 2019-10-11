Норвегия, очевидно, осуждает действия Турции в Сирии (27)

Багнет 2019.10.11 00:01

Норвегия заявила, что приостанавливает весь экспорт новых вооружений в Турцию после того, как Анкара начала военное наступление на курдские силы на севере Сирии. Об этом сообщает ЕП. "Учитывая то, что ситуация сложная и быстро меняется, Министерство иностранных дел в качестве меры пресечения не будет работать с любыми новыми требованиями по экспорту оборонных материалов или материалов многоцелевого использования в Турцию", - заявила министр иностранных дел