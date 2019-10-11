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Норвегия, очевидно, осуждает действия Турции в Сирии

Норвегия, очевидно, осуждает действия Турции в Сирии (27)

Багнет 2019.10.11 00:01
Норвегия заявила, что приостанавливает весь экспорт новых вооружений в Турцию после того, как Анкара начала военное наступление на курдские силы на севере Сирии. Об этом сообщает ЕП. "Учитывая то, что ситуация сложная и быстро меняется, Министерство иностранных дел в качестве меры пресечения не будет работать с любыми новыми требованиями по экспорту оборонных материалов или материалов многоцелевого использования в Турцию", - заявила министр иностранных дел
СИРИЯ, ТУРЦИЯ, КУРД, АНКАРА, ОПЕРАЦИЯ, ДОНАЛЬД, Сирия, Турция, США, Анкара, Россия, Вашингтон
2019.10.11 (27)

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