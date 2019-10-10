Зеленский готов на прямые переговоры с Путиным (10)

Mk.Mk.Ua 2019.10.10 22:04

Если встреча в нормандском формате будет отложена из-за обстрелов в пунктах разведения войск, то нужно находить другие форматы, отметил президент. Об этом глава государства сказал в ходе пресс-марафона. "Если нормандский формат будет отложен из-за того, что не будет разведения у нас в Золотом, а будут продолжаться обстрелы, то тогда мы будем находить другие форматы, как вернуть наших людей", - заявил Зеленский.