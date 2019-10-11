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Зеленский хочет изменить порядок выполнения минских соглашений

Зеленский хочет изменить порядок выполнения минских соглашений (7)

ДнепрCity.net 2019.10.10 22:06
Пресс-марафон Зеленского, 10 октября 2019 Zoya Shu/112.ua Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не доволен порядком выполнения пунктов минских соглашений, поэтому планирует поднять этот вопрос на встрече лидеров стран "нормандского формата" - Украины, Германии, Франции и России. Об этом он сказал во время пресс-марафона, который транслировали в эфире "112 Украина". Новости по теме: Владимир Зеленский проводит пресс-марафон: Главные тезисы
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2019.10.11 (7)

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