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Акции "Нет капитуляции" никто не проплачивает - Зеленский

Акции "Нет капитуляции" никто не проплачивает - Зеленский (8)

Слово і Діло 2019.10.10 17:12
10 октября 2019, 17:00 Фото журналиста "Слова и Дела" Акции "Нет капитуляции" направлены на ослабление поддержки действий нынешнего президента в обществе. Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский во время пресс- конференции 10 октября, текстовую трансляцию которой ведет "Слово и Дело". Зеленский подчеркнул, что народ дал ему мандат на принятие решений. "Я хочу быть не в растяжку, а быть нормальным сильным президентом.
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2019.10.11 (8)

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