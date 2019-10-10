Акции "Нет капитуляции" никто не проплачивает - Зеленский (8)

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- Зеленский требует от протестующих извинений за ху*ло : #Буквы 02:19
- Зеленский: отсутствие авиасообщения с РФ невыгодно, но это "должны захотеть люди" и нужно сначала решить вопрос войны : Интерфакс-Україна 02:06
- Зеленский возмутился оскорбительным выкрикам: "Меня еще никто так не называл" : Gazeta.ua 01:04
- Зеленский потребовал извинений за "х...о" на Банковой : Ракурс 00:23
- "Нет капитуляции": Зеленский обиделся за "х - ло" : Vector News 00:18
- Зеленский назвал странную "причину" начала войны на Донбассе : Антикор.com.ua 00:12
- "Нет капитуляции": Зеленский обиделся за "х - ло" : Українська правда 00:11