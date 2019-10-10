Акции "Нет капитуляции" никто не проплачивает - Зеленский (8)

Слово і Діло 2019.10.10 17:12

10 октября 2019, 17:00 Фото журналиста "Слова и Дела" Акции "Нет капитуляции" направлены на ослабление поддержки действий нынешнего президента в обществе. Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский во время пресс- конференции 10 октября, текстовую трансляцию которой ведет "Слово и Дело". Зеленский подчеркнул, что народ дал ему мандат на принятие решений. "Я хочу быть не в растяжку, а быть нормальным сильным президентом.