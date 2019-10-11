Зеленский оправдал агрессивное поведение своего пресс-секретаря усталостью (18)

2019.10.11 (18)2019.10.10 (270) →
- Президент Зеленский проводит первый пресс-марафон для СМИ (ТРАНСЛЯЦИЯ) : Корабелов.инфо 03:52
- Посол Украины в США выбран - Зеленский : Подробности.ua 03:39
- Владимир Зеленский завершил рекордный марафон: Мендель выступила с заявлением : Znaj.ua 02:45
- После полуночи завершился 14-часовой пресс-марафон Зеленского : Типичный Херсон 02:41
- Рекорд: пресс-марафон Зеленского стал самым длинным в мире : Vector News 02:16
- Зеленский после завершения пресс-марафона: Отвечал откровенно и искренне. Честно - устал : Новое Время 02:09
- Зеленский после завершения пресс-марафона: Отвечал откровенно и искренне. Честно - устал : Новое Время 01:39
- После полуночи завершился 14-часовой пресс-марафон Зеленского : Главред 01:35
- "Марафон - так марафон". Зеленский заявил, что ответил на более чем 500 вопросов около 300 журналистов : Гордон 01:35
- Пресс-марафон с Зеленским длился 14 часов. Фоторепортаж : Гордон 01:35
- Пресс-марафон Зеленского длился более 14 часов : Громадське телебачення 01:05
- Пресс-марафон Зеленского завершился (видео) : Диванна Сотня 01:02
- Не каждому под силу: "Пресс-марафон" Зеленского длился до полуночи : Стена 00:43
- Пресс-марафон Зеленского завершился : Интерфакс-Україна 00:36
- Обзор прессы: Зеленский призвал извинится оскорблявших его на митингах националистов : Голос Правди 00:36
- Пресс-марафон Зеленского завершился (видео) : Факты 00:33
- Пресс-марафон Зеленского установил мировой рекорд по продолжительности : Вибори в Україні та світі 00:16
- Седлецкая: Обсуждать инцидент с Мендель и Андрушко в русле "здорового мужика" против "девочки" - это снижать уровень дискуссии : Гордон 00:05