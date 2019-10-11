Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Зеленский оправдал агрессивное поведение своего пресс-секретаря усталостью

Зеленский оправдал агрессивное поведение своего пресс-секретаря усталостью (18)

Times.com.ua 2019.10.10 14:44
10.10.2019 14:30 Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему его пресс-секретарь Юлия Мендель толкнула журналиста "Схем" Сергея Андрушко: по словам главы государства, все дело в усталости. Об этом он рассказал в четверг, 10 октября, на пресс-конференции в Киеве Зеленский отметил, что Андрушко вел себя некорректно и нарушал личные границы как его, так и Мендель. "Андрушко ведёт себя некорректно.
ЗЕЛЕНСКИЙ, МЕНДЕЛЬ, МАРАФОН, ЖУРНАЛИСТ, СЕКРЕТАРЬ, ПРЕСС, Зеленский, Мендель, Андрушко, Украина, Киев
2019.10.11 (18)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2019
© InfoStream, 2019