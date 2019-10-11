Нобелевским лауреатом мира в этом году стал не Зеленский, и даже не Грета Тунберг (45)

2019.10.11 (45)2019.10.10 (26) →
- Нобелевскую премию мира получил премьер-министр Эфиопии : Trust.UA 13:46
- Присуждена Нобелевская премия мира : Время новостей 13:43
- Премьер-министр Эфиопии Абый Ахмед Али получил Нобелевскую премию мира : ОстроВ 13:39
- Нобелевским лауреатом мира в этом году стал не Зеленский, и даже не Грета Тунберг : Фраза.ua 13:37
- Нобелевскую премию мира получил премьер Эфиопии : Шиповник.ua 13:34
- Нобелевскую премию мира отдали премьер-министру Эфиопии : From-UA.com 13:34
- "Голубем мира" в этом году стал премьер-министр Эфиопии : Рубрика 13:31
- Назван лауреат Нобелевской премии мира за 2019 год: чем он известен : Апостроф 13:31
- Нобелевский комитет отказался комментировать выдвижение Греты Тунберг на премию мира : 112.ua 13:30
- Нобелевская премия мира-2019 досталась премьеру Эфиопии : Сумські Дебати 13:25
- Нобелевская премия мира присуждена премьеру Эфиопии за прекращение двадцатилетней войны : Ракурс 13:23
- Лауреатом Нобелевской премии мира стал премьер Эфиопии Абий Ахмед Али : #Буквы 13:19
- Нобелевская премия мира 2019 досталась премьер-министру Эфиопии : Вести.ua 13:14
- Нобелевскую премию мира получил премьер Эфиопии Абий Ахмед Али : UAzmi 13:14
- Нобелевскую премию мира присудили премьеру Эфиопии : Телеграф.com.ua 13:12
- Нобелевская неделя 2019: Вручена премия мира : Bigmir)net Новости 13:09
- Стало известно, кто получил Нобелевскую премию мира 2019 : Bigmir)net Новости 13:08
- Кто получил Нобелевскую премию мира : Gazeta.ua 13:05
- Нобелевскую премию мира вручили в Осло премьер-министру Эфиопии : ГЛАВПОСТ 13:05
- Нобелевская премия мира присуждена премьер-министру Эфиопии : Главком 13:04
- Нобелевскую премию мира присудили премьер-министру Эфиопии : Большой Киев 13:01
- Нобелевскую премию мира получил премьер-министр Эфиопии : УНИАН 12:47
- Присуждена Нобелевская премия мира : ПрессОрг24 12:46
- Нобелевскую премию мира получил премьер-министр Эфиопии : UATV 12:44
- Назван лауреат Нобелевской премии мира : Слово і Діло 12:42
- Нобелевскую премию мира получил премьер-министр Эфиопии : РепортерUA 12:41
- Нобелевская премия мира: назван лауреат : Подробности.ua 12:39
- Нобелевскую премию мира присудили премьеру Эфиопии: за что именно : ЛІГАБізнесІнформ 12:37
- Нобелевскую премию мира получил премьер-министр Эфиопии : Главное 12:35
- Нобелевскую премию мира получил премьер-министр Эфиопии : Гордон 12:35
- Нобелевскую премию мира вручили премьеру Эфиопии : Громадське телебачення 12:35
- Стало известно, кто получил Нобелевскую премию мира 2019 : Главред 12:35
- Присуждена Нобелевская премия мира : Українські національні новини 12:33
- Нобелевская премия мира за 2019 год досталась Абию Ахмеду Али: кто он такой и что о нем известно (фото) : Факты 12:33
- Нобелевскую премию мира дали премьеру Эфиопии : Укринформ 12:32
- Во Вроцлаве книги лауреата Нобеля заменят билеты на общественный транспорт : Depo 12:32
- Нобелевская премия мира-2019 досталась премьеру Эфиопии : Страна.ua 12:32
- Нобелевскую премию мира 2019 получил премьер-министр Эфиопии : Комсомольская Правда в Украине 12:31
- Нобелевскую премию мира 2019 присудили премьер-министру Эфиопии : 112.ua 12:30
- Нобель-2019 : Газета День 12:26
- Нобелевский комитет назвал лауреата премии мира : ДонПресс 12:28
- Назван лауреат Нобелевской премии мира: кто он : Обозреватель 12:09
- Нобелевскую премию мира присудили премьер-министру Эфиопии : NewsMir.info 12:08
- Сегодня назовут лауреата Нобелевской премии мира : Iнше ТВ 10:44
- Имя лауреата Нобелевской премии мира назовут 11 октября : Крым.Реалии RFE/RL 09:53