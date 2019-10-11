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Нобелевским лауреатом мира в этом году стал не Зеленский, и даже не Грета Тунберг

Нобелевским лауреатом мира в этом году стал не Зеленский, и даже не Грета Тунберг (45)

Фраза.ua 2019.10.11 13:37
"Фраза" Нобелевскую премию мира в 2019 году получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али. Как выяснили журналисты "Фразы", награду ему присудили за примирение Эфиопии с Эритреей. Как сообщается на официальном сайте премии, Нобелевский комитет хотел бы также отметить все заинтересованные стороны, работающие на дело примирения в Эфиопии, а также в регионах Восточной и Северо-Восточной Африки.
ПРЕМИЯ, ЭФИОПИЯ, МИР, ЛАУРЕАТ, АХМЕД, ЭРИТРЕЯ, Токарчук, Швеция, Осло, Норвегия, Стокгольм
2019.10.11 (45)

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