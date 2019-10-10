В МИД Нидерландов рассказали, как будут расследовать "роль Украины" в катастрофе MH17 (2)

Неделя.ua 2019.10.10 19:08
Инициированное парламентом Нидерландов расследование ситуации с не закрытым
воздушным пространством на Донбассе в день сбивания авиалайнера MH17 не
имеет ничего общего с судебными процедурами по наказанию виновных в этой
катастрофе.
Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Стефан Блок в общении с
журналистами в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".
Министр подтвердил информацию о том, что правительство Нидерландов получило
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