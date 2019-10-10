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В МИД Нидерландов рассказали, как будут расследовать "роль Украины" в катастрофе MH17

В МИД Нидерландов рассказали, как будут расследовать "роль Украины" в катастрофе MH17 (2)

Неделя.ua 2019.10.10 19:08
Инициированное парламентом Нидерландов расследование ситуации с не закрытым воздушным пространством на Донбассе в день сбивания авиалайнера MH17 не имеет ничего общего с судебными процедурами по наказанию виновных в этой катастрофе. Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Стефан Блок в общении с журналистами в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды". Министр подтвердил информацию о том, что правительство Нидерландов получило
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2019.10.11 (2)

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