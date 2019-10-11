В 18 областях начали подачу тепла на объектах социальной сферы (39)

ОстроВ 2019.10.11 17:09

Отопление объектов социальной сферы началось в 18 областях, а в 8 областях - в жилых домах. Об этом сообщается на странице Минрегионстроя в Фейсбуке. "По состоянию на 8.30 в 18 областях и Киеве начато отопление объектов социальной сферы, объекты жилищной сферы - в 8 областях", - говорится в сообщении. Обнародована карта по регионам, на которой указано в каких регионах началась подача тепла.