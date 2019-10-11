В 18 областях начали подачу тепла на объектах социальной сферы (39)

2019.10.11 (39)2019.10.10 (3) →
- Отопительный сезон уже стартовал в 18 областях : Мариупольские новости 18:57
- В 18 областях Украины начался отопительный сезон - министерство : ГолосUA 18:35
- Отопительный сезон стартовал в 18 областях Украины,- Минрегионразвития : Перший Діловий 18:34
- Отопительный сезон начался в 18 областях Украины и в Киеве : Вести.ua 18:14
- В 18 областях начали подачу тепла на объектах социальной сферы : 06239.com.ua Покровск и Мирноград 18:02
- Отопительный сезон начался в 18 областях : Украина Коммунальная 17:47
- В 18 областях и в Киеве начался отопительный сезон : DsNews 17:33
- В большинстве областей Украины начался отопительный сезон: карта : Прямий канал 17:18
- В Киеве и 18 областях Украины пустили отопление: карта : NewsOne 17:09
- В 18 областях начали подачу тепла на объектах социальной сферы : ОстроВ 17:09
- В восьми областях Украины уже включили отопление в жилищной сфере : FaceNews 17:01
- В 18 областях Украины и в Киеве начался отопительный сезон : ВестиUA 16:54
- В 18 областях Украины и в Киеве начался отопительный сезон : 112.ua 16:30
- В домах Украины включили отопление : Подробности.ua 16:10
- Подавать тепло в жилые дома начали уже 8 областей : Bigmir)net Новости 16:09
- Большинство областей уже получили тепло, - Минрегионстрой : Местные вести 16:08
- В большинстве областей Украины и Киеве начался отопительный сезон : Единая Одесса 15:27
- В восьми областях Украины уже включили отопление в домах : DailyUA 15:25
- В восьми областях Украины уже включили отопление в домах : Українські національні новини 15:18
- В восьми областях Украины уже включили отопление в домах : ПрессОрг24 15:16
- Отопительный сезон 2019-2020: большинство областей Украины получили тепло : Аргументы и Факты Украина 15:09
- В большинстве областей Украины начали подавать тепло : IPress.ua 15:06
- Кому в Украине уже тепло : Вечерний Харьков 14:53
- В большинстве областей Украины начали подавать тепло : Kramatorsk.info 14:52
- В большинстве областей Украины начали подавать тепло : Главное 14:05
- В восемнадцати областях Украины начато отопление объектов социальной сферы : Экономические новости 14:03
- В большинстве областей Украины стартовал отопительный сезон : Время новостей 13:43
- В 8 областях украинцы получили тепло в домах : Lenta.ua 13:37
- В Украине начали включать отопление : Зеркало недели. Украина 13:16
- В большинстве областей Украины начался отопительный сезон : Антирейд 13:11
- В большинстве областей Украины начали включать отопление : Інформатор.press 12:36
- В большинстве областей Украины начался отопительный сезон : Finance.UA 12:34
- В 18 областях и в Киеве уже начали включать отопление. Карта : Еспресо TV 12:33
- В большинстве областей Украины начато отопление : Depo 12:32
- В большинстве областей Украины начали подавать тепло : Vector News 12:16
- В большинстве областей Украины начали подавать тепло : NewsMir.info 12:08
- В большинстве областей Украины начали подавать тепло : УП: Економічна правда 12:03
- В большинстве областей Украины начали подавать тепло : Українська правда 11:40
- В большинстве областей Украины и Киеве начался отопительный сезон : Українські Новини 10:44