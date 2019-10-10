Дубинский отозвал законопроект о налоге на обмен валют (2)

Комсомольская Правда в Украине 2019.10.10 18:16
Фото: FB\Александр Дубинский
Выяснилось - лишь пятая часть подписчиков депутата в соцсетях поддерживает
его инициативу.
Народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Дубинский 10 октября
принял решение отозвать нашумевший законопроект о введении налога на
наличный обмен валют.
"Я провёл опрос среди своих подписчиков (часть из которых является нашими
избирателями) по поводу введения 1% сбора при покупке наличной валюты", -
написал Дубинский в Фейсбук.