Порошенко прокомментировал пресс-марафон Зеленского: задал неудобные вопросы (19)

2019.10.11 (19)2019.10.10 (141) →
- Зеленский вывалил всю правду о деле Свинарчука: "Скоро все будет" : Акценты 03:09
- Порошенко прокомментировал пресс-марафон Зеленского: задал неудобные вопросы : Телеграф.com.ua 02:42
- Владимир Зеленский: Мне, как и вам, нужен результат в деле Шеремета : Вибори в Україні та світі 01:45
- Зеленский: По выборам на Донбассе есть план "Б" : Типичный Херсон 01:41
- Зеленский заявил о большой психологической травме у Порошенко : Типичный Херсон 01:41
- Порошенко будет отвечать за все, что сделал за годы президентства - Зеленский : DailyUA 01:24
- Порошенко будет отвечать за все, что сделал за годы президентства - Зеленский : Українські національні новини 01:17
- Порошенко будет отвечать за все, что сделал за годы президентства - Зеленский : ПрессОрг24 01:16
- Зеленский пригрозил сменить руководство МВД из-за дела Шеремета : Антикор.com.ua 01:11
- Зеленский заявил о большой психологической травме у Порошенко : Новости N 01:10
- Зеленский: по "делу Свинарчуков" скоро будет результат : Криминал.TV 00:52
- Все виновные должны быть наказаны, - Зеленский о Порошенко : Українські Новини 00:43
- Зеленский готов сменить руководство МВД из-за дела Шеремета : Шиповник.ua 00:35
- Зеленский заверил, что Порошенко будет отвечать за все : ДонПресс 00:28
- Зеленский ответил на вопрос, будет ли приговор Порошенко : Винница Реал 00:25
- Зеленский высказался о приговоре Петру Порошенко : Винница Реал 00:25
- Зеленский рассказал о резонансных делах и пригрозил отставкой руководству МВД : Комсомольская Правда в Украине 00:16
- Пресс-марафон Зеленского завершился : РБК-Україна 00:11
- Порошенко прокомментировал пресс-марафон Зеленского : Gazeta.ua 00:05