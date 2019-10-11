Порошенко прокомментировал пресс-марафон Зеленского: задал неудобные вопросы (19)

Телеграф.com.ua 2019.10.11 02:42

УНИАН Предыдущий президент Украины Петр Порошенко спрашивает у преемника Владимира Зеленского, где зарплаты по 4 тысячи долларов. Соответствующий вопрос-видеокомментарий Порошенко относительно пресс- марафона Зеленского разместил на своей странице в Facebook пресс-секретарь экс-президента Святослав Цеголко. "Обещание, что пришел конец эпохи бедности, и у нас учителя будут получать 4000 долларов, мы это не увидели. Даже в проекте бюджета на следующий год.