Пристайко: В ближайшее время Россия вернет захваченные у Керченского пролива корабли (18)

Українські національні новини 2019.10.10 23:02

КИЕВ. 10 октября. УНН. В ближайшее время Россия вернет украинские военные корабли, которые она захватила у Керченского пролива в ноябре 2018 года, заявил в интервью Радио Свобода министр иностранных дел Вадим Пристайко, сообщает УНН. По его словам, между Россией и Украиной "есть взаимодействие" и процесс возвращения кораблей уже "на финальном этапе". "Мы сейчас на финальном этапе передачи этих кораблей.