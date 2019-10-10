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Пристайко: В ближайшее время Россия вернет захваченные у Керченского пролива корабли

Пристайко: В ближайшее время Россия вернет захваченные у Керченского пролива корабли (18)

Українські національні новини 2019.10.10 23:02
КИЕВ. 10 октября. УНН. В ближайшее время Россия вернет украинские военные корабли, которые она захватила у Керченского пролива в ноябре 2018 года, заявил в интервью Радио Свобода министр иностранных дел Вадим Пристайко, сообщает УНН. По его словам, между Россией и Украиной "есть взаимодействие" и процесс возвращения кораблей уже "на финальном этапе". "Мы сейчас на финальном этапе передачи этих кораблей.
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2019.10.11 (18)

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