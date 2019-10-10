Пристайко: В ближайшее время Россия вернет захваченные у Керченского пролива корабли (18)

2019.10.11 (18)2019.10.10 (16) →
- Пристайко рассказал, когда РФ вернет Украине захваченные корабли : Vector News 07:16
- Россия вскоре вернёт корабли, захваченные у Керченского пролива : Одесса News 07:14
- Пристайко рассказал, когда РФ вернет Украине захваченные корабли : ЛІГАБізнесІнформ 07:07
- Пристайко рассказал, когда Россия вернет захваченные корабли : Слово і Діло 05:11
- Россия в ближайшее время вернет украинские судна, захваченные в ноябре 2018 возле Керченского пролива, - Пристайко : ДнепрCity.net 04:06
- РФ вскоре вернет корабли, захваченные у Керченского пролива - Пристайко : Укринформ 03:17
- Россия в ближайшее время вернет украинские судна, захваченные в ноябре 2018 возле Керченского пролива, - Пристайко : 112.ua 03:00
- РФ скоро вернет захваченные у Керченского пролива корабли - МИД : Вибори в Україні та світі 01:45
- Россия вскоре вернет корабли из Керченского залива - Пристайко : FinOboz 01:35
- Россия отдаст Украине захваченные корабли: МИД раскрыл детали : Обозреватель 01:09
- Пристайко заявил, что Россия готовится вернуть Украине корабли, захваченные в Керченском проливе : Диванна Сотня 00:33
- Пристайко: Россия скоро вернет корабли, которые захватили у Керченского пролива : Комсомольская Правда в Украине 00:31
- Агрессия в Керченском проливе: в Украине сделали громкое заявление по переговорам с Россией : Апостроф 00:31
- Россия вернет захваченные у Керченского пролива корабли в ближайшее время, - Пристайко : 24 канал 00:30
- Россия вскоре вернет корабли из Керченского залива - Пристайко : Стена 00:14
- РФ скоро вернет захваченные у Керченского пролива корабли - МИД : Bigmir)net Новости 00:08
- Россия вернет захваченные украинские корабли - МИД : Gazeta.ua 00:05
- Пристайко анонсировал скорое возвращение кораблей, захваченных Россией в Керченском проливе : DsNews 00:03