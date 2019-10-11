"Украинагейт": в США задержали одесского ювелирного магната, уничтожившего молочный завод и застраивающего склоны (16)

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- Суд в США арестовал "спонсоров Трампа", установив залог в миллион долларов : Українські Новини 10:44
- "Украинагейт": в США задержали одесского ювелирного магната, уничтожившего молочный завод и застраивающего склоны : P-kontrol.in.ua 10:23
- "Украинагейт": в США задержали одесского ювелирного магната, уничтожившего молочный завод и застраивающего склоны : Politica.com.ua 10:19
- В США задержали связанных с Трампом бизнесменов одесского происхождения : Times.com.ua 09:44
- В США арестовали двух бизнесменов - спонсоров избирательной кампании Трампа : Днепр Вечерний 09:27
- В США арестовали соратников Джулиани, связанных с Украиной : Позиция 07:28
- Стало известно, за что арестованы в США близкие к Джулиани Лев Парнас и Игорь Фруман : Зеркало недели. Украина 04:15
- Зеленский о клиентах Джулиани: Слышал о них, но не общался : Vector News 02:15
- "Никогда не встречался": Зеленский опроверг связи с арестованными в США бизнесменами : Антикор.com.ua 01:12
- "Украинагейт": в США задержали одесского ювелирного магната, уничтожившего молочный завод и застраивающего склоны : NewsMir.info 01:12
- "Украинагейт": в США задержали одесского ювелирного магната, уничтожившего молочный завод и застраивающего склоны : NewsMir.info 01:07
- "Никогда не встречался": Зеленский опроверг связи с арестованными в США бизнесменами : ГЛАВПОСТ 01:05
- СМИ: два помощника Джулиани, помогавшие оказывать давление на Украину - арестованы : Украина криминальная 01:02
- ФБР арестовала Парнаса, Фрумана и Кукушкина. Юрий Луценко - на очереди : ОРД 00:15
- "Никогда не встречался": Зеленский опроверг связи с арестованными в США бизнесменами : Обозреватель 00:09
- "Украинагейт": в США задержали одесского ювелирного магната, уничтожившего молочный завод и застраивающего склоны : Думская.net 00:03