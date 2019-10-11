"Украинагейт": в США задержали одесского ювелирного магната, уничтожившего молочный завод и застраивающего склоны (16)

Думская.net 2019.10.11 00:03

В США арестовали бизнесменов одесского происхождения Игоря Фрумана и Льва Парнаса, которые были спонсорами Дональда Трампа и подозреваются в нарушениях американского избирательного законодательства. Об этом со ссылкой на двух сотрудников правоохранительных органов сообщает NBC news. Фруман - слева По данным телеканала, личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани ранее говорил, что Фруман и Парнас работали с ним "по украинским вопросам".