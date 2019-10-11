Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Зеленский прибыл с рабочим визитом в Одессу

Зеленский прибыл с рабочим визитом в Одессу (55)

DailyUA 2019.10.11 14:25
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Одессу с рабочим визитом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Одессу с рабочим визитом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента. "Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Одессу", - говорится в сообщении. Напомним, ранее Глава государства сам заявил, что в пятницу будет находиться в Одессе.
ЗЕЛЕНСКИЙ, МАКСИМ, ОДЕССА, КАНДИДАТУРА, ВИЗИТ, МАРАФОН, Зеленский, Куцого, Куцый, Куцего, Одесса, Украина, Киев
2019.10.11 (55)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2019
© InfoStream, 2019