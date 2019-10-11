Зеленский прибыл с рабочим визитом в Одессу (55)

2019.10.11 (55)2019.10.10 (43) →
- Знакомьтесь, новый губернатор Одесской области : Одесская Правда 16:21
- Зеленский представил нового главу Одесской облгосадминистрации : ATR.ua 16:13
- Зеленский представил нового главу Одесской ОГА : ASPI 16:13
- Пообещал держать двери открытыми. В Одессе представили губернатора области : Одесский Наблюдатель 16:04
- Владимир Зеленский в Одессе представил нового губернатора : Одесский Наблюдатель 16:04
- Президент представил нового руководителя Одесской ОГА : ПрессОрг24 16:02
- Владимир Зеленский в Одессе наградил военных и представил нового главу ОГА (видео) : Вікна-Одеса 15:55
- Зеленский назначил нового руководителя Одесской ОГА : UA.news 15:49
- Президент назначил одесским губернатором Куцого : Антикоррупционный портал job-sbu.org 15:47
- Зеленский назначил Куцого председателем Одесской ОГА : Власти.нет 15:45
- Зеленский представил нового губернатора Одесской области : Вести.ua 15:44
- Зеленский представил нового главу Одесской ОГА: кто он : Телеграф.com.ua 15:43
- Зеленский назначил нового руководителя Одесской области : GlavPost.Com 15:38
- Зеленский представил нового главу Одесской ОГА (ФОТО) : ГолосUA 15:35
- Зеленский назначил Куцого председателем Одесской ОГА : Експерт-центр 15:33
- Зеленский назначил Куцого новым главой Одесской ОГА : 112.ua 15:30
- Зеленский назначил экс-сотрудника МВД губернатором Одесской области : Спілка Блогерів України 15:30
- Новым председателем ОГА назначили Максима Куцый : Газета День 15:25
- Зеленский представил нового руководителя Одесской ОГА : DailyUA 15:24
- Президент Зеленский со сцены филармонии представил нового губернатора Одесской области : Бессарабия Информ 15:17
- Зеленский назначил нового руководителя Одесской области : Сегодня.ua 15:12
- Зеленский назначил нового главу Одесской ОГА : Інформатор.press 15:06
- Зеленский назначил нового одесского губернатора: кто он : Главред 15:05
- Зеленский прибыл в Одессу : Одесский Наблюдатель 15:04
- Владимир Зеленский в Одессе представил нового губернатора : Zachem 15:00
- Зеленский прибыл с рабочим визитом в Одессу, - ОП : Kramatorsk.info 14:52
- Зеленский представил нового главу Одесской ОГА : Зеркало недели. Украина 14:46
- В Одесской ОГА назначили нового главу : РепортерUA 14:41
- Президент Зеленский представил нового Одесского губернатора : ТК Град 14:40
- Зеленский прибыл в Одессу - фото : Новое Время 14:39
- Зеленский назначил нового главу Одесской ОГА : Новое Время 14:39
- Стало известно имя нового главы Одесской ОГА : MIGnews.com.ua 14:38
- Зеленский назначил Максима Куцего главой Одесской ОГА : Интерфакс-Україна 14:36
- Зеленский представил нового руководителя Одесской ОГА : Українські національні новини 14:33
- Зеленский представил нового руководителя Одесской ОГА : ПрессОрг24 14:32
- Зеленский прибыл с рабочим визитом в Одессу : DailyUA 14:25
- Зеленский прибыл с рабочим визитом в Одессу. ФОТО : UAzmi 14:14
- Зеленский прибыл в Одессу (Фото, Видео) : Телеграф.com.ua 14:13
- Зеленский назначил нового руководителя Одесской ОГА : Слово і Діло 14:12
- ЗЕЛЕНСКИЙ СЕГОДНЯ ОТПРАВИТСЯ С ВИЗИТОМ В ОДЕССУ: НАЗВАНА ПРИЧИНА : Народный Корреспондент 14:09
- Зеленский прибыл с рабочим визитом в Одессу : Українські національні новини 14:03
- Зеленский прибыл с рабочим визитом в Одессу : ПрессОрг24 14:02
- Зеленский сегодня посетит Одесскую область : Kyiv.osp-ua.info 13:22
- Зеленский сегодня посетит Одесскую область : IPress.ua 12:36
- Зеленский сегодня приедет в Одессу : Культурометр Одессы 12:21