Зеленский прибыл с рабочим визитом в Одессу (55)

DailyUA 2019.10.11 14:25

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Одессу с рабочим визитом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Одессу с рабочим визитом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента. "Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Одессу", - говорится в сообщении. Напомним, ранее Глава государства сам заявил, что в пятницу будет находиться в Одессе.