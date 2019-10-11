Джулиани выложил "доказательство", как Киев влиял на выборы в США (19)

ЛІГАБізнесІнформ 2019.10.11 10:07

Рудольф Джулиани (фото - ЕРА) 0 Соратник американского президента, как и обещал ранее, выложил "свидетельство" вмешательства Украины в выборы президента США трехлетней давности Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани, как и обещал, опубликовал в Twitter распечатку электронного письма от 3 мая 2016 года и заявил, что это - "одно из доказательств сговора между украинскими чиновниками и предвыборным штабом Хиллари Клинтон".