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Джулиани выложил "доказательство", как Киев влиял на выборы в США

Джулиани выложил "доказательство", как Киев влиял на выборы в США (19)

ЛІГАБізнесІнформ 2019.10.11 10:07
Рудольф Джулиани (фото - ЕРА) 0 Соратник американского президента, как и обещал ранее, выложил "свидетельство" вмешательства Украины в выборы президента США трехлетней давности Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани, как и обещал, опубликовал в Twitter распечатку электронного письма от 3 мая 2016 года и заявил, что это - "одно из доказательств сговора между украинскими чиновниками и предвыборным штабом Хиллари Клинтон".
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2019.10.11 (19)

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