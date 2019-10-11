В Украине подняли тарифы на воду - СМИ (39)

Народный Корреспондент 2019.10.11 11:09

11.10.2019 10:27 korrespondent Фото: Закон і бізнес.В Украине повысили тарифы на воду Водоканалы в регионах по-разному подняли суммы в платежках. Больше всего вода подорожала в Днепре - на 21%.В Украине снова вырастут суммы в квитанциях на оплату жилищно-коммунальных услуг, пишет сайт Сегодня. В частности, традиционно накануне отопительного сезона Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных