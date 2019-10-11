В Украине подняли тарифы на воду - СМИ (39)

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- В Украине подняли тарифы на воду - СМИ : Типичный Херсон 13:41
- С началом отопительного сезона в Украине подорожает вода - СМИ : Finance.UA 13:34
- В Украине подняли тарифы на воду - СМИ : DailyUA 13:24
- В 18 областях уже стартовал отопительный сезон : #Буквы 13:19
- В Украине повысили цены на воду : ДнепрCity.net 13:07
- Отопительный сезон: каких тарифов ожидать в этом году : 1News 13:03
- В большинстве областей Украины начали отопительный сезон : Ирта-Fax 12:45
- В Украине снова вырастут суммы в квитанциях на оплату ЖКХ : FinOboz 12:40
- С началом отопительного сезона в Украине подорожает вода : Соцпортал 12:36
- В Украине подняли тарифы на воду : Експерт-центр 12:33
- Тарифы на воду подняли - СМИ : РИА Мелитополь 12:27
- Отопительный сезон в Украине: стало известно, в каких областях уже дают тепло : Ракурс 12:24
- В Украине подняли тарифы на воду - СМИ : Bigmir)net Финансы 12:17
- В Украине подняли тарифы на воду : Четверта Влада 12:05
- В Киеве в 80 больницах уже включили отопление : Столичная недвижимость 12:00
- Зимние тарифы: в Украине повысились цены на воду : Гуру.ua 11:40
- В Украине подняли тарифы на воду - СМИ : Bigmir)net Новости 11:38
- Тарифы на отопление: что ждет украинцев зимой : Хвиля 11:35
- Чуть ближе к Европе: украинцы стали больше платить за воду : From-UA.com 11:34
- Зимние тарифы: в Украине повысились цены на воду : Днепр Час 11:29
- Тарифы на отопление: чего ждать грядущей зимой : Сегодня.ua 11:12
- Тарифы на воду подняли - СМИ : Подробности.ua 11:10
- В Украине подняли тарифы на воду - СМИ : Народный Корреспондент 11:09
- В Украине выросли тарифы на "коммуналку", - СМИ : Аргументы и Факты Украина 11:09
- В Украине снова вырастут суммы в квитанциях на оплату ЖКХ : Ведомости-Украина 11:08
- Коммунальные услуги подорожают, но не одновременно : Минпром 11:08
- В Украине подняли тарифы на воду - СМИ : Южная правда 11:05
- Будем платить больше: в Украине изменятся тарифы на воду : Главред 11:05
- В Украине снова вырастут цены на воду - СМИ : УРА-Информ 10:51
- Зимние тарифы: в Украине повысились цены на воду : Днепровский городской портал 10:39
- В Украине повысили цены на воду : NewsMir.info 10:12
- Украинцев ожидает подорожание коммуналки : Минпром 10:08
- В Украине повысили цены на воду : Диванна Сотня 10:03
- В Украине повысили цены на воду : Хвиля 09:35
- Зимние тарифы: в Украине повысились цены на воду : Сегодня.ua 09:12
- документ Стало известно, на сколько с января 2020 года повысят тарифы на отопление в Киеве : Известия в Украине 08:46
- В отопительный сезон - с новыми тарифами : Сегодня.ua 08:11
- Опубликованы предполагаемые новые тарифы на отопление в Украине. Раскладка по всем регионам : Новости Краматорска 06:39