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В Украине подняли тарифы на воду - СМИ

В Украине подняли тарифы на воду - СМИ (39)

Народный Корреспондент 2019.10.11 11:09
11.10.2019 10:27 korrespondent Фото: Закон і бізнес.В Украине повысили тарифы на воду Водоканалы в регионах по-разному подняли суммы в платежках. Больше всего вода подорожала в Днепре - на 21%.В Украине снова вырастут суммы в квитанциях на оплату жилищно-коммунальных услуг, пишет сайт Сегодня. В частности, традиционно накануне отопительного сезона Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных
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2019.10.11 (39)

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