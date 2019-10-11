Владимир Зеленский подтвердил факт встречи с Валерием Хорошковским (31)

2019.10.11 (31)2019.10.10 (13) →
- Хорошковский прокоментировал встречу с Зеленским : Українська правда 13:41
- Зеленский неоднократно встречался с одиозным политиком времен Януковича после того как стал президентом, - СМИ : Фраза.ua 12:37
- "Обсуждали очень серьезный вопрос" - Зеленский встречался с Хорошковским в ОП (ФОТО,ВИДЕО) : Дело.ua 12:02
- Хорошковский рассказал о встрече с Зеленским на Банковой : Комсомольская Правда в Украине 11:46
- Зеленский признался в тайной встрече с топ-чиновником времен Януковича : Хвиля 11:36
- Хорошковский из эры Януковича ездил в Офис Зеленского - "Схемы" : Gazeta.ua 11:34
- Зеленский подтвердил, что встречался на Банковой с Хорошковским : Експерт-центр 11:33
- Журналисты сняли визит Хорошковского на Банковую: Зеленский подтвердил факт встречи (видео) : УНИАН 11:32
- Вице-премьер времен Януковича дважды посещал Офис Зеленского - СМИ : Спілка Блогерів України 11:30
- Владимир Зеленский подтвердил факт встречи с Валерием Хорошковским : Fin.org.ua 11:15
- Хорошковский возвращается - политик времен Януковича замечен в Офисе Зеленского : Вести.ua 11:14
- Хорошковский возвращается: реинкарнация во власти новых лиц : Николаевский центр журналистских расследований 11:09
- Вице-премьера времен Януковича Хорошковского дважды с начала октября видели на Банковой - "Схемы" : Громадське телебачення 11:06
- Тайная встреча Зеленского с Хорошковским: СМИ раскрыли детали : Dialog.ua 11:02
- Хорошковский дважды приезжал в Офис президента, - СМИ : Depo 11:02
- "Схемы": Хорошковский неоднократно приезжал в Офис президента после победы Зеленского : Новости Донбасса 10:39
- Владимир Зеленский подтвердил факт встречи с Валерием Хорошковским : Укрудпром 10:14
- Хорошковский дважды приезжал в Офис президента, - "Схемы" : РБК-Україна 10:10
- "Их цель станет известна позже". Хорошковский рассказал о встречах с Зеленским : Новое Время 10:09
- ТОП-политик времен Януковича вернулся в Украину и посетил Зеленского, - "Схемы" : Bigmir)net Новости 10:08
- Хорошковский с эры Януковича ездил в Офис Зеленского - "Схемы" : Gazeta.ua 10:05
- Журналисты "Схем" сняли визит Хорошковского на Банковую : Маю право 09:57
- Журналисты Схем зафиксировали два визита Хорошковского на Банковую - видео : Новое Время 09:39
- Журналисты зафиксировали визиты Валерия Хорошковского на Банковую : Олигарх Медиа 09:14
- Зеленский подтвердил, что встречался на Банковой с Хорошковским : Еспресо TV 09:03
- Хорошковский вернулся : Waves-ua 08:59
- Журналисты "Схем" сняли визит Хорошковского на Банковую : НикВести 05:09
- Журналисты "Схем" сняли визит Хорошковского на Банковую : Vector News 04:15
- СМИ показали, как Хорошковский ездил к Зеленскому на Банковую : #Буквы 03:19
- Журналисты "Схем" сняли визит Хорошковского на Банковую : Українська правда 01:10
- Зеленский не назвал цель встреч с Хорошковским на Банковой - "Схемы" : NewsMir.info 00:07