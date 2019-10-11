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Владимир Зеленский подтвердил факт встречи с Валерием Хорошковским

Владимир Зеленский подтвердил факт встречи с Валерием Хорошковским (31)

Fin.org.ua 2019.10.11 11:15
Укррудпром 10:00 11 октября 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что он встречался с украинским бизнесменом, бывшим главой СБУ Валерием Хорошковским для обсуждения "очень серьезного вопроса", но речи о какой-либо должности для него не шло. В ходе общения с журналистами в рамках пресс-марафона в Киеве, отвечая на вопрос о том, действительно ли он встречался с Хорошковским в Офисе
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2019.10.11 (31)

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