Владимир Зеленский подтвердил факт встречи с Валерием Хорошковским (31)

Fin.org.ua 2019.10.11 11:15

Укррудпром 10:00 11 октября 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что он встречался с украинским бизнесменом, бывшим главой СБУ Валерием Хорошковским для обсуждения "очень серьезного вопроса", но речи о какой-либо должности для него не шло. В ходе общения с журналистами в рамках пресс-марафона в Киеве, отвечая на вопрос о том, действительно ли он встречался с Хорошковским в Офисе