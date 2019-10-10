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Фокус: Украина

Зеленский за 10 часов пресс-марафона ответил на вопросы 2/3 СМИ

Зеленский за 10 часов пресс-марафона ответил на вопросы 2/3 СМИ (83)

Українські Новини 2019.10.10 20:44
Зеленский. Фото: Офис Президента Президент Владимир Зеленский за 10 часов проведения так называемого пресс- марафона успел ответить на вопросы двух третьих аккредитованных СМИ. Об этом свидетельствует список аккредитованных журналистов и график их "интервьюирования" Президента, передают Українські Новини. Формат мероприятия предполагал, что с 10:00 представители медиа будут задавать вопросы Президенту группами по 7-10 человек, сменяя друг друга
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2019.10.11 (83)

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