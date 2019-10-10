Зеленский за 10 часов пресс-марафона ответил на вопросы 2/3 СМИ (83)

Українські Новини 2019.10.10 20:44

Зеленский. Фото: Офис Президента Президент Владимир Зеленский за 10 часов проведения так называемого пресс- марафона успел ответить на вопросы двух третьих аккредитованных СМИ. Об этом свидетельствует список аккредитованных журналистов и график их "интервьюирования" Президента, передают Українські Новини. Формат мероприятия предполагал, что с 10:00 представители медиа будут задавать вопросы Президенту группами по 7-10 человек, сменяя друг друга