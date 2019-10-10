Зеленский за 10 часов пресс-марафона ответил на вопросы 2/3 СМИ (83)

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- Зеленский установил мировой рекорд на пресс-марафоне : Хвиля 04:05
- Выяснилось, кто оплатил еду на пресс-марафоне Зеленского : Хвиля 04:05
- Общение Зеленского с прессой: сверху президент, снизу хамон и жареные цыплята : FaceNews 03:45
- Зеленский анонсировал назначение посла Украины в США : GlavPost.Com 03:38
- Президент хочет вернуть в Украину граждан, которые выехали в Беларусь из оккупированного Донбасса : Українські національні новини 03:32
- Президент хочет вернуть в Украину граждан, которые выехали в Беларусь из оккупированного Донбасса : ПрессОрг24 03:31
- Пресс-марафон с президентом Владимиром Зеленским, - полное видео : Vector News 03:15
- Закончился 14-часовой пресс-марафон Зеленского, президент ответил на более 500 вопросов : ДнепрCity.net 03:07
- Зеленский: в ближайшее время будет назначен Посол Украины в США : ДнепрCity.net 03:07
- Зеленский анонсировал назначение посла Украины в США : NewsMir.info 03:07
- "Я как Ван Дамм - сижу на шпагате". 14 часов Владимира Зеленского - за минуту : Экономика.com.ua 02:31
- Зеленский закончил 14-часовой пресс-марафон : Антикор.com.ua 02:11
- Посла Украины в США назначат в ближайшее время : Bigmir)net Новости 02:08
- Зачем Зеленский устроил пресс-марафон: сможет ли Коломойский получить деньги от государства : NewsMir.info 02:07
- Зачем Зеленский устроил пресс-марафон: сможет ли Коломойский получить деньги от государства : ГЛАВПОСТ 02:05
- Зеленский заговорил об отставке Богдана : Хвиля 02:05
- "Упертый парень": политолог оценил 14-часовой пресс-марафон Зеленского : Главред 02:05
- Посла Украины в США назначат в ближайшее время : Gazeta.ua 02:04
- Зеленский: в ближайшее время будет назначен Посол Украины в США : 112.ua 02:00
- Зачем Зеленский устроил пресс-марафон: сможет ли Коломойский получить деньги от государства : 24 канал 02:00
- Зачем Зеленский устроил пресс-марафон: сможет ли Коломойский получить деньги от государства : Bigmir)net Видео 01:54
- Для этнических украинцев планируют ввести частичное гражданство : Вибори в Україні та світі 01:45
- Посла Украины в США назначат в ближайшее время : Вибори в Україні та світі 01:45
- Зеленский: посол в США будет назначен в ближайшее время : Вести.ua 01:44
- Посла Украины в США назначат в ближайшее время - Зеленский : Українська правда 01:40
- Зеленский окончил 14-часовой пресс-марафон : GlavPost.Com 01:38
- Не каждому под силу: "Пресс-марафон" Зеленского длился до полуночи : FinOboz 01:35
- Зеленский закончил 14-часовой пресс-марафон : ГЛАВПОСТ 01:35
- Закончился 14-часовой пресс-марафон Зеленского, президент ответил на более 500 вопросов : 112.ua 01:30
- Итоги рекордного пресс-марафона: Зеленский ответил на 500 вопросов за 14 часов : DailyUA 01:24
- Сейчас оружие должно быть запрещено - Зеленский : DailyUA 01:24
- Зеленский о пресс-марафоне: не готов каждый день удовлетворять журналистов : #Буквы 01:19
- Пресс-марафон с Зеленским установил мировой рекорд : Зеркало недели. Украина 01:15
- Марафон так марафон - Зеленский поблагодарил журналистов и зрителей : Вести.ua 01:14
- Рекордный пресс-марафон Зеленского изнутри: как это было : NewsMir.info 01:12
- Зеленский рассказал, когда будет озвучена точная дата встречи в нормандском формате : Антикор.com.ua 01:11
- Зеленский прокомментировал идею возобновления авиасообщения с Россией : Слово і Діло 01:11
- Первые пресс-конференции Зеленского и Порошенко: где, когда, сколько? : Слово і Діло 01:11
- Посла Украины в США назначат в ближайшее время - президент : Новое Время 01:09
- Рекордный пресс-марафон Зеленского изнутри: как это было : NewsMir.info 01:07
- Партию "Слуга народа" хотят расколоть, - Зеленский : ДнепрCity.net 01:06
- Я устал и мне трудно говорить: Зеленский закончил 14-часовой пресс-марафон : Інформатор.press 01:06
- Зеленский заявляет, что вскоре будет назначен посол Украины в США : УНИАН 01:02
- Итоги рекордного пресс-марафона: Зеленский ответил на 500 вопросов за 14 часов : ПрессОрг24 01:01
- Итоги рекордного пресс-марафона: Зеленский ответил на 500 вопросов за 14 часов : Українські національні новини 00:47