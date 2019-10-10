Зеленский высказался о возможности встречи с Путиным (7)

Диванна Сотня 2019.10.10 12:03

Президент Украины Владимир Зеленский не смог назвать сроки проведения встречи первых лиц государств в Нормандском формате. Об этом он заявил в ходе пресс-марафона. На вопрос о дате встречи в Нормандском формате Владимир Зеленский ответил: "Дата встречи в нормандском формате зависит от российской стороны". Президент Украины отметил, что Россия не подтвердила предложенную дату, и что не знает, состоится ли "прямая встреча" с Путиным.