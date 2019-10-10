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Фокус: Украина

Зеленский высказался о возможности встречи с Путиным

Зеленский высказался о возможности встречи с Путиным (7)

Диванна Сотня 2019.10.10 12:03
Президент Украины Владимир Зеленский не смог назвать сроки проведения встречи первых лиц государств в Нормандском формате. Об этом он заявил в ходе пресс-марафона. На вопрос о дате встречи в Нормандском формате Владимир Зеленский ответил: "Дата встречи в нормандском формате зависит от российской стороны". Президент Украины отметил, что Россия не подтвердила предложенную дату, и что не знает, состоится ли "прямая встреча" с Путиным.
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2019.10.11 (7)

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