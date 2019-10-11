В США задержали бизнесменов, связанных с Трампом и Джулиани (7)

2019.10.11 (7)2019.10.10 (46) →
- Стало известно, за что арестованы в США близкие к Джулиани Лев Парнас и Игорь Фруман : NewsMir.info 04:07
- Задержанных в США бизнесменов из окружения Трампа обвинили в незаконном финансировании избирательных кампаний : the Бабель 00:43
- В США задержаны близкие к Джулиани бизнесмены, помогавшие ему в делах, связанных с Украиной : Цензору.нет 00:17
- Зеленский заявил, что никогда не встречался с Парнасом и Фруманом, задержанными в США : NewsMir.info 00:08
- Зеленский заявил, что никогда не встречался с Парнасом и Фруманом, задержанными в США : ГЛАВПОСТ 00:05
- Зеленский заявил, что никогда не встречался с арестованными в США бизнесменами Парнасом и Фруманом : InfoResist.org 00:01
- Зеленский заявил, что никогда не встречался с Парнасом и Фруманом, задержанными в США : 24 канал 00:00