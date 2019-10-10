Дешевая рабочая сила: директор интерната сдавал детей в рабство (25)

IPnews 2019.10.10 19:46

10.10.2019 В Мелитополе сегодня, 10 октября, разоблачили директора интерната, который сдавал воспитанников в рабство. Об этом сообщает пресс-служба запорожской Нацполиции. Правоохранители установили, что мелитополец за 1000 гривен предоставил четырех воспитанников интерната, мальчиков до 14 лет, для выполнения строительных работ в частном доме в пгт Приазовское. Сейчас решается вопрос о задержании фигуранта в порядке ст.208 УПК Украины,