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Дешевая рабочая сила: директор интерната сдавал детей в рабство (25)

IPnews 2019.10.10 19:46
10.10.2019 В Мелитополе сегодня, 10 октября, разоблачили директора интерната, который сдавал воспитанников в рабство. Об этом сообщает пресс-служба запорожской Нацполиции. Правоохранители установили, что мелитополец за 1000 гривен предоставил четырех воспитанников интерната, мальчиков до 14 лет, для выполнения строительных работ в частном доме в пгт Приазовское. Сейчас решается вопрос о задержании фигуранта в порядке ст.208 УПК Украины,
ИНТЕРНАТ, ПРИАЗОВСКОЕ, МЕЛИТОПОЛЬ, РЕБЕНОК, ДОМОВЛАДЕНИЕ, ДИРЕКТОР, Запорожье, Украина
2019.10.11 (25)

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