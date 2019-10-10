Дешевая рабочая сила: директор интерната сдавал детей в рабство (25)

2019.10.11 (25)2019.10.10 (19) →
- Директор интерната сдавал детей в аренду : УкрОП.org 10:50
- Под Запорожьем директор интерната продавал детей в рабство: подробности : Vgorode.ua 10:45
- Запорожские полицейские задержали подозреваемого в торговле несовершеннолетними : Время новостей 10:44
- За тысячу гривен: на Запорожье руководитель интерната торговал детьми : Обозреватель 10:39
- Руководитель одного из интернатов области продавал детей как рабочую силу : Pro.berdyansk.biz 10:31
- Директор интерната в Приазовском отдавал подопечных в трудовое рабство : MZM.zp.ua 10:08
- Из интерната - в трудовое рабство: в Запорожской области "продавали" детей (ФОТО) : Голос Запорожья 10:05
- В Запорожской области руководитель интерната торговал детьми в качестве рабочей силы : УСБН Запорiжжя 10:03
- В Запорожской области директор интерната использовал детей в качестве рабов : Интеллект Украины 09:44
- В Запорожской области директор интерната отдавал несовершеннолетних подопечных в трудовое рабство : Times.zp.ua 09:44
- Под Запорожьем директор интерната сдавал детей в аренду : Інформатор.press 09:36
- Скандал на Запорожье: директор интерната превратил детей в трудовых рабов : Главред 09:35
- Директор интерната торговал воспитанниками : Gazeta.ua 09:34
- В Запорожской области директор интерната сдавал детей в аренду (фото) : FaceNews 09:30
- На Запорожье директор интерната сдавал детей в трудовое рабство : НикВести 09:09
- Директор интерната сдавал детей в аренду в Запорожской области : Bigmir)net Новости 09:08
- Директор интерната сдавал в аренду воспитанников : Gazeta.ua 09:05
- В Запорожской области директор интерната использовал детей в качестве рабов : From-UA.com 09:04
- Директор интерната в Запорожской области сдавал детей в трудовое рабство : Паноптикон 08:16
- В Запорожье директор детского интерната отдавал подопечных в трудовое рабство : Новости N 08:10
- Под Запорожьем директор интерната сдавал детей в аренду: фото и детали скандала : Апостроф 08:01
- В Запорожской области директор интерната отдавал несовершеннолетних подопечных в трудовое рабство : 061.ua Запорожье 07:01
- В Запорожье директор детского интерната отдавал подопечных в трудовое рабство : Украина криминальная 02:32
- В Запорожской области руководитель интерната торговал детьми в качестве рабочей силы - полиция : Nikopolnews.net 01:10
- В Запорожье директор интерната для детей отдавал подопечных в трудовое рабство : Антикор.com.ua 00:12