Зеленский снова заговорил о снижении коммунальных тарифов (7)

2019.10.11 (7)2019.10.10 (27) →
- Хорошие новости: Зеленский пообещал разобраться с коммуналкой : РИА Мелитополь 06:27
- Зеленский рассказал, что может повлиять на стоимость коммунальных услуг : ДнепрCity.net 04:06
- Процент дохода украинской семьи, который идет на оплату коммунальных тарифов, будет снижаться : UAzmi 01:43
- Зеленский: будем уменьшать процент от дохода на оплату коммуналки : FaceNews 00:30
- Президент: Тарифы поднимать не собираемся : Газета День 00:24
- "80% от дохода платить не будут": Зеленский пообещал снизить коммуналку в Украине : Антикор.com.ua 00:11
- Хорошие новости: Зеленский пообещал разобраться с коммуналкой : Вести-UA 23:54