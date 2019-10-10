Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Зеленский снова заговорил о снижении коммунальных тарифов

Зеленский снова заговорил о снижении коммунальных тарифов (7)

Українські Новини 2019.10.10 22:14
Президент Владимир Зеленский заявил, что работает над тем, чтобы коммунальные тарифы уменьшить. Об этом он сказал в ходе пресс-марафона, передают Українськi Новини. "Сейчас мы работаем над некоторыми вещами и вы увидите, что (коммунальные) тарифы уменьшатся", - сказал Зеленский. Он также подчеркнул, что в дальнейшем процент от дохода семьи на оплату коммунальных услуг должен сократиться. "Я говорил с МВФ и нашим правительством и мы договаривались об одном, если
ЗЕЛЕНСКИЙ, ТАРИФ, ПРОЦЕНТ, МАРАФОН, ДОХОД, ЛЕТО, Зеленский, Украина
2019.10.11 (7)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2019
© InfoStream, 2019