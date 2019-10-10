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Фокус: Украина

Зеленский заявил о намерении убрать с улиц "всю игральную историю" (13)

УНИАН 2019.10.10 22:02
По словам президента, лицензии на казино будут продавать на конкурсах за большие суммы. Владимир Зеленский / REUTERS Легализация игорного бизнеса, в частности, казино, должна стимулировать строительство в Украине пятизвездочных отелей, заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-марафона. Читайте также"Слежу за всем": Зеленский рассказал, какие СМИ читает и откуда черпает информацию "Мы хотели придумать, как сделать так, чтобы люди начали строить
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2019.10.11 (13)

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