Зеленский заявил о намерении убрать с улиц "всю игральную историю" (13)

2019.10.11 (13)2019.10.10 (16) →
- Легализация игорного бизнеса будет стимулировать строительство новых гостиниц - президент : Громадське телебачення 10:36
- Президент рассказал, при каких условиях могут дарить лицензии на игорный бизнес : Finance.UA 10:34
- Зеленский рассказал о легализации казино : Новости мира 10:16
- Зеленский: Легализация игорного бизнеса позволит построить новые гостиницы и уберет "игровую историю" с улиц : Антикор.com.ua 10:11
- Зеленский объяснил, почему хочет легализовать игорный бизнес : Vector News 05:15
- Президент о легализации игорного бизнеса: Это позволит построить новые гостиницы и убрать "игорную историю" с улиц : Новое Время 03:09
- Зеленский о легализации игорного бизнеса: Все, что мы хотим - чтобы были отели : Телеграф.com.ua 02:42
- Зеленский хочет убрать с улиц все незаконные игорные заведения : Зеркало недели. Украина 00:45
- Зеленский объяснил, почему хочет легализовать игорный бизнес : ГЛАВПОСТ 00:35
- Зеленский объяснил, почему хочет легализовать игорный бизнес : 24 канал 00:31
- Легализация игорного бизнеса позволит убрать "игровую историю" с улиц - Зеленский : DailyUA 00:24
- Игорный бизнес нужен для строительства новых гостиниц - Зеленский : ICTV Факти 00:06
- Легализация игорного бизнеса позволит построить новые гостиницы и убрать "всю игровую историю" с улиц, - Зеленский : Кам'янске портал 00:03