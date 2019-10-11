В ближайшее время РФ вернет захваченные в Керченском проливе корабли - Пристайко (21)

2019.10.11 (21)2019.10.10 (6) →
- Пристайко рассказал, когда РФ вернет захваченные в Керченском проливе корабли : Позиция 07:28
- В ближайшее время Россия вернет захваченные у Керченского пролива корабли : Власти.нет 07:14
- Обзор прессы: Россия вернет корабли, захваченные в Керченском проливе, но следов от выстрелов там уже не будет - Пристайко : Голос Правди 06:36
- В ближайшее время РФ вернет украинские корабли, захваченные в Керченском проливе : Цензору.нет 06:17
- Россия вернет корабли, захваченные в Керченском проливе, но следов от выстрелов там уже не будет - Пристайко : Страна.ua 06:16
- В МИД Украины прокомментировали перспективы возвращения захваченных Россией кораблей : Realist.online 03:25
- Россия вернет захваченные украинские судна: Пристайко рассказал, когда это произойдет : Телеграф.com.ua 02:12
- Россия в ближайшее время вернет захваченные в Керченском проливе корабли - Пристайко : Зеркало недели. Украина 01:45
- В ближайшее время РФ вернет захваченные возле Керченского пролива украинские судна, - Пристайко : ДнепрCity.net 01:06
- В ближайшее время РФ вернет захваченные возле Керченского пролива украинские судна, - Пристайко : В Кулаке 00:56
- Пристайко озвучил сроки возвращения захваченных Россией кораблей : Главред 00:35
- В ближайшее время РФ вернет захваченные возле Керченского пролива украинские судна, - Пристайко : Диванна Сотня 00:33
- Захваченные у Керченского пролива корабли Россия вернет в ближайшее время, - Пристайко : Донецкие Новости 00:26
- Пристайко анонсировал возвращение украинских судов, захваченных Россией : Ракурс 00:23
- Россия вернет захваченные в Керченском проливе корабли в ближайшее время, - Пристайко : Українські Новини 00:14
- МИД Украины анонсировал возвращение захваченных в Керченском проливе кораблей : Вести.ua 00:14
- Россия вот-вот вернет корабли из Керченского пролива, - Пристайко : Антикор.com.ua 00:12
- Россия должна вернуть захваченные у Керченского пролива корабли в ближайшее время - Пристайко : Новое Время 00:09
- Пристайко анонсировал возвращение украинских кораблей, захваченных в Керченском проливе : NewsOne 00:09
- Пристайко: в ближайшее время РФ вернет захваченные в ноябре возле Керченского пролива украинские судна : NewsMir.info 00:07
- В ближайшее время РФ вернет захваченные возле Керченского пролива украинские судна, - Пристайко : Хвиля 00:05