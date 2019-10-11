В ближайшее время РФ вернет захваченные в Керченском проливе корабли - Пристайко (21)

ATR.ua 2019.10.10 23:13

10 октября 2019 22:42 В ближайшее время Россия вернет украинские военные корабли, которые она захватила в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает "Радио Свобода". По его словам, между Россией и Украиной "есть взаимодействие" и процесс возвращения кораблей уже "на финальном этапе". "Мы сейчас на финальном этапе передачи этих кораблей.