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У берегов Саудовской Аравии произошел взрыв на борту иранского танкера

У берегов Саудовской Аравии произошел взрыв на борту иранского танкера (38)

Громадське телебачення 2019.10.11 10:36
Виктория Бега Недалеко от побережья Саудовской Аравии в Красном море произошел взрыв и пожар на борту иранского нефтяного танкера. Об этом сообщают иранские СМИ, передает АР. "Две ракеты нанесли удар по иранскому танкеру, который путешествовал через Красное море у побережья Саудовской Аравии, заявили иранские чиновники", - говорится в сообщении. По данным СМИ, взрыв произошел, когда танкер находился в около 100
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