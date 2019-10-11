Мужчина закрыл в квартире и три дня насиловал женщину с инвалидностью (33)

Аргументы и Факты Украина 2019.10.11 14:09

Киев, 11 октября - АиФ-Украина. В Броварах произошел случай, который некоторые назовут "вопиющим": мужчина заманил к себе домой знакомую своей сожительницы - женщину с инвалидностью первой степени, - закрыл в квартире и в течение трех дней насиловал свою жертву с применением физической силы. "Развлекался" по пьяни: в Киеве извращенец приставал к школьнице Очевидцем "пленения" женщины стала ее подруга, сожительница насильника, когда спустя