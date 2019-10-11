Назначен президентский уполномоченный по контролю за СБУ (27)

Украина криминальная 2019.10.11 13:32

Опубликовано 11 октября 2019 Должность получил бывший глава УСБУ в Житомирской области. Президент Владимир Зеленский назначил уполномоченного по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины. Фото: zhitomir.info Должность получил Роман Семенченко, говорится в указе No744/2019. Это бывший сотрудник СБУ, который в последние месяцы при Викторе Януковиче возглавлял житомирское областное управление службы, а до назначения в