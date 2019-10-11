Назначен президентский уполномоченный по контролю за СБУ (27)

- Зеленский назначил "смотрящего" за СБУ : Trust.UA 13:46
- Зеленский назначил Семенченко присматривать за СБУ : Вести.ua 13:44
- Зеленский назначил Уполномоченного по контролю над СБУ : Фокус 13:34
- Зеленский сделал важное назначение касательно СБУ : From-UA.com 13:34
- Зеленский назначил Семенченко уполномоченным по контролю за СБУ : Еспресо TV 13:33
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- Назначен президентский уполномоченный по контролю за СБУ : Украина криминальная 13:32
- Зеленский назначил Уполномоченного по контролю за деятельностью СБУ : DailyUA 13:24
- Президент назначил уполномоченного по контролю за СБУ : UATV 13:14
- Зеленский назначил уполномоченного по контролю за СБУ : Телеграф.com.ua 13:13
- Зеленский назначил своего уполномоченного по контролю за СБУ : Українська правда 13:10
- Зеленский назначил своего уполномоченного по контролю за СБУ : Bigmir)net Новости 13:09
- Для контроля СБУ: Зеленский назначил нового уполномоченного : Обозреватель 13:09
- У Зеленского появился уполномоченный по СБУ : LB.ua 13:07
- Зеленский назначил Романа Семенченко уполномоченным президента по вопросам контроля за деятельностью СБУ : Интерфакс-Україна 13:06
- Семенченко назначен уполномоченным президента по вопросам СБУ : Главное 13:05
- Семенченко будет котролировать деятельность СБУ : Depo 13:02
- Президент назначил Уполномоченного по контролю за деятельностью СБУ : FaceNews 13:01
- Зеленский назначил Романа Семенченко Уполномоченного по контролю за СБУ : UAzmi 12:44
- Зеленский назначил Романа Семенченко Уполномоченным по контролю за СБУ : UAzmi 12:44
- Зеленский назначил уполномоченного по контролю за СБУ : РБК-Україна 12:41
- Зеленский назначил своего уполномоченного по контролю за работой СБУ : Новости Донбасса 12:39
- Семенченко назначен уполномоченным Зеленского по контролю за СБУ : ЛІГАБізнесІнформ 12:37
- Зеленский назначил уполномоченного по контролю за СБУ : Укринформ 12:32
- Зеленский назначил Уполномоченного по контролю за деятельностью СБУ : ПрессОрг24 12:31
- Зеленский назначил Уполномоченного по контролю за деятельностью СБУ : Українські національні новини 12:17