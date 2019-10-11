Витренко назначен членом наблюдательного совета "Укроборонпрома" (24)

Українські національні новини 2019.10.11 12:33

Юрий Витренко КИЕВ. 11 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о внесении изменения в Указ Президента Украины от 7 октября 2019 года No 734 "О членах Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром". Об этом УНН сообщает со ссылкой на указ Президента No747/2019 от 11 октября. "В частичное изменение статьи 1 Указа Президента Украины от 7 октября 2019 года No 734 "О членах Наблюдательного совета Государственного концерна