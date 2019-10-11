Витренко назначен членом наблюдательного совета "Укроборонпрома" (24)

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- Витренко назначен членом наблюдательного совета "Укроборонпрома" : DailyUA 13:24
- Зеленский назначил Витренко членом набсовета "Укроборонпрома" : Зеркало недели. Украина 13:16
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- Зеленский назначил Витренко членом набсовета "Укроборонпрома" : УП: Економічна правда 13:03
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- Президент ввел Витренко в наблюдательный совет "Укроборонрома" : УРА-Информ 12:51
- Зеленский назначил членом набсовета "Укроборонпрома" исполнительного директора "Нафтогаза" Витренко : the Бабель 12:43
- Ю.Витренко назначен в набсовет "Укроборонпрома" : Транспортный бизнес 12:42
- Зеленский ввел Витренко в наблюдательный совет "Укроборонпрома" : РБК-Україна 12:41
- Витренко назначен членом наблюдательного совета "Укроборонпрома" : Українські національні новини 12:33
- Витренко назначен членом наблюдательного совета "Укроборонпрома" : ПрессОрг24 12:31