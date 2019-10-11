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В Украине планируют увеличить денежные выплаты малообеспеченным семьям

В Украине планируют увеличить денежные выплаты малообеспеченным семьям (30)

FaceNews 2019.10.11 14:45
11.10.2019 14:44 Инна Сабатин, источник: "Facenews" Министерство социальной политики представило концепцию реформирования прожиточного минимума в Украине, которая предусматривает отказ от привязки более 150 видов социальных выплат прожиточного минимума и увеличение социальной помощи малообеспеченным семьям. Об этом рассказала министр социальной политики Украины Юлия Соколовская в Facebook."Пришло время осуществить реформу прожиточного минимума в
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