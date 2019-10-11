В Украине планируют увеличить денежные выплаты малообеспеченным семьям (30)

- В Минсоцполитики хотят "отвязать" соцвыплаты от прожиточного минимума : Maanimo 16:07
- В Кабмине представили "реформу" прожиточного минимума : Четверта Влада 16:05
- Более 150 соцвыплат "отвяжут" от прожиточного минимума : Хвиля 16:05
- Рада проведет слушания по прожиточному минимуму : ПрессОрг24 16:02
- Рада проведет слушания по прожиточному минимуму : Українські національні новини 15:48
- В Минсоцполитике предлагают "отвязать" от прожиточного минимума 150 соцвыплат : Зеркало недели. Украина 15:46
- Минсоцполитики хочет отвязать прожиточный минимум от 150 соцвыплат : Минфин 15:38
- Министр соцполитики предложила реформу прожиточного минимума : Експерт-центр 15:33
- В Кабмине хотят отменить привзяку прожиточного минимума ко всем видам выплат : Власти.нет 15:15
- В Минсоцполитики планируют "отвязать" от бюджета множество видов соцвыплат : ОстроВ 15:09
- В Кабмине представили "реформу" прожиточного минимума : Контракты.ua 15:07
- В Украине планируют увеличить денежные выплаты малообеспеченным семьям : FaceNews 14:45
- В Минсоцполитики планируют реформировать прожиточный минимум : IBF.ua 14:42
- В Кабмине предложили "революционную" реформу прожиточного минимума : Гуру.ua 14:40
- В Кабмине представили "реформу" прожиточного минимума : Bigmir)net Новости 14:38
- Прожиточный минимум отвяжут от всех выплат, кроме двух - Соколовская : ICTV Факти 14:36
- Малообеспеченным семьям могут увеличить соцпомощь в Украине : From-UA.com 14:34
- От прожиточного минимума хотят "отвязать" более 150 соцвыплат : УНИАН 14:32
- В Кабмине представили "реформу" прожиточного минимума : РИА Мелитополь 14:27
- Минсоцполитики хочет увеличить помощь малообеспеченным семьям : DailyUA 14:24
- В Кабмине представили "реформу" прожиточного минимума : Bigmir)net Финансы 14:17
- В Кабмине предложили "революционную" реформу прожиточного минимума : Сегодня.ua 14:12
- В Кабмине представили "реформу" прожиточного минимума : Новости N 14:10
- В Минсоцполитики решили провести реформу прожиточного минимума : MIGnews.com.ua 14:08
- От прожиточного минимума предлагают "отвязать" 150 соцвыплат : ЛІГАБізнесІнформ 14:07
- Министр соцполитики предложила реформу прожиточного минимума : InfoResist.org 14:01
- Минсоцполитики хочет увеличить помощь малообеспеченным семьям : Українські національні новини 13:33
- Минсоцполитики хочет увеличить помощь малообеспеченным семьям : ПрессОрг24 13:31
- Социальные выплаты "отвяжут" от прожиточного минимума : Комсомольская Правда в Украине 13:16