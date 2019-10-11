Кто в Украине работает "в тени": исследование (37)

Gazeta.ua 2019.10.11 16:05

В прошлом году уровень теневой экономики составлял 47,2% от общего объема ВВП. По сравнению с 2017-м показатели выросли с 46,8%. Наиболее "тенизированными" секторами экономики является розничная торговля и строительство, свидетельствует опрос КМІС. Автор: kiis.com.ua Последние 2 года наибольшую долю в теневой экономике составляет скрытие дохода бизнесом. Последние 2 года наибольшую долю в теневой экономике составляет скрытие дохода бизнесом.