Кто в Украине работает "в тени": исследование (37)

- Почти половина украинцев получают зарплату в конвертах : Город Счастье 22:44
- Почти половину зарплат в Украине платят "в конвертах" (диаграмма) : FaceNews 22:30
- Зарплаты "в конвертах" получают почти половина работающих украинцев : Вибори в Україні та світі 21:45
- Уровень теневой экономики в Украине в 2018 году вырос до 47% от ВВП, - исследование : Преступности.нет 21:18
- Зарплаты "в конвертах" получают почти половина работающих украинцев : Bigmir)net Новости 21:08
- Экономика Украины почти наполовину в тени - исследование : Микола.net 21:03
- В Украине вырос уровень теневой экономики - исследование : Дело.ua 20:32
- Теневая экономика: какова реальность бизнес-деятельности в Украине : UA.news 19:48
- Уровень тенизации украинской экономики заметно вырос : Fin.org.ua 19:15
- Уровень тенизации украинской экономики заметно вырос : Укрудпром 18:44
- Уровень теневой экономики в Украине вырос до 47,2% ВВП : GMK Center 18:36
- Уровень теневой экономики достиг 50% от объема ВВП : ДнепрCity.net 18:07
- Уровень теневой экономики в Украине в 2018 году составлял 47% - исследование : Український кризовий медіа-центр 17:49
- Уровень теневой экономики оценен в 47,2% от ВВП : Нова Влада 17:10
- Уровень теневой экономики составил 47,2% в 2018 году - КМИС : IBF.ua 16:42
- Уровень теневой экономики в Украине составил почти 50% : Финансовый клуб 16:35
- Уровень теневой экономики в Украине достигает 50%, - исследование : E-Finance 16:30
- Кто в Украине работает "в тени": исследование : Gazeta.ua 16:05
- В Украине растет уровень теневой экономики : UaProm 15:49
- Уровень теневой экономика Украины вырос до 47% от ВВП - исследование КМИС : Зеркало недели. Украина 15:46
- Социологи рассказали о динамике теневой экономики в регионах и сферах деятельности : ОстроВ 15:39
- Теневая экономика в 2018 году достигла 47% от ВВП - опрос КМИС : ЛІГАБізнесІнформ 15:37
- Зарплаты в конвертах: статистика по Украине за 2017-2018 гг. (исследование) : Finance.UA 15:34
- Уровень теневой экономики в Украине составляет 47,2% от ВВП : Depo 15:32
- Уровень теневой экономики в Украине увеличился до 47,2% от ВВП - исследование : УНИАН 15:17
- Почти половина зарплат в Украине выплачивается в конвертах : Минпром 15:08
- Половина украинской экономики находится в тени - исследование : ГолосUA 15:05
- Уровень теневой экономики в Украине составляет 47,2% от ВВП : Укринформ 15:02
- Уровень теневой экономики в Украине в 2018 году составил 47% от ВВП (исследование) : Минфин 14:38
- Уровень теневой экономики в Украине в 2018 году составил 47% от ВВП - исследование : Business Information Network 14:31
- Почти половина экономики Украины пребывает в тени : Контракты.ua 14:07
- Уровень теневой экономики достиг 50% от объема ВВП : Хвиля 14:05
- Уровень теневой экономики в Украине в 2018 году составил 47% от ВВП - исследование : УП: Економічна правда 14:03
- Уровень теневой экономики в Украине - почти 50% ВВП: исследование КМИС : Електронні Вісті 13:45
- Почти половину зарплат в Украине платят в конвертах, - исследование : РБК-Україна 13:40
- Уровень теневой экономики в Украине достигает 50%, - исследование : РБК-Україна 13:11