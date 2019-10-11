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Фокус: Украина

На Днепропетровщине пара массово вербовала людей в рабство: пострадавшие проживали в бараках (36)

Мост Днепр 2019.10.11 15:38
Полицейские Днепропетровской и Одесской области задержали членов преступной группы, которые вербовали людей в трудовое рабство. Об этом ИА "МОСТ-ДНЕПР" сообщили в пресс-службе ГУ НП Украины в Днепропетровской области. "Установлено, что с 2018 года для трудовой эксплуатации они завербовали около 30 человек - жителей городов Никополь, Покров и Марганец Днепропетровской области. Расследование масштабного привлечения людей к трудовому рабству велось
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