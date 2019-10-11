На Днепропетровщине пара массово вербовала людей в рабство: пострадавшие проживали в бараках (36)

- В Одесской области задержали работорговцев и освободили рабов : Репортер Одесса 16:26
- Заставляли работать по 13 часов, били и лишали еды: жители Одесской области держали в рабстве 30 человек. Видео : Пушкинская.net 16:23
- В Одесской области задержаны рабовладельцы (ФОТО, ВИДЕО) : ОТКАТ Одесский 16:22
- Избивали и морили голодом: под Одессой освободили трудовых рабов : Odessa Online 16:13
- В Одесской области задержали мужчину и женщину, вербовавших людей для трудового рабства : Четверта Влада 16:05
- В Одесской области обнаружили "рабоплантацию": люди жили в бараках, за провинность их били и лишали еды : Думская.net 16:03
- Разоблачена масштабная вербовка людей в трудовое рабство : Украина криминальная 16:02
- На территории бывшей колонии в Одесской области около 30 человек удерживали в трудовом рабстве : Metronom.news 15:59
- На Днепропетровщине вербовали в рабство - видео : Кстати+ 15:53
- Из рабства освободили 30 жителей Никополя, Марганца и Покрова : Информатор 15:43
- Трудовое рабство: В двух областях ОПГ развернула масштабную деятельность : Bigmir)net Новости 15:38
- На Днепропетровщине пара массово вербовала людей в рабство: пострадавшие проживали в бараках : Мост Днепр 15:38
- В бывшей женской колонии-поселении удерживали 30 "рабов" : Gazeta.ua 15:35
- В Одесской области освободили группу людей из трудового рабства : Експерт-центр 15:33
- Разоблачено масштабное вербование людей в трудовое рабство : DailyUA 15:25
- "Избивали и морили голодом": жители области попали в трудовое рабство : Dnepr.Info 15:24
- Трудовое рабство: на Днепропетровщине "работодатели" истязали и морили голодом более 30 человек (ФОТО, ВИДЕО) : Ракурс 15:24
- Освобождение рабов: в Одесской области правоохранители задержали торговцев людьми (фоторепортаж, видео) : Одесская Правда 15:21
- В Одесской и Днепропетровской области раскрыли группу работорговцев : Контекст-Причерноморье 15:21
- В Одесской области задержали мужчину и женщину, вербовавших людей для трудового рабства : УНИАН 15:17
- Разоблачено масштабное вербование людей в трудовое рабство : ПрессОрг24 15:16
- В Одесской области освободили группу людей из трудового рабства : Одесский обозреватель 15:13
- Желающих заработать хорошие деньги содержали в бараках на территории бывшей женской колонии : Бегемот.dp.ua 15:12
- Под Днепром десятки людей завербовали в рабство: видео освобождения : Обозреватель 15:09
- "Избивали и морили голодом": жители области попали в трудовое рабство : NewsMir.info 15:07
- Полицейские Днепропетровщины поучаствовали в задержании вербовщиков в трудовое рабство : 34 телеканал Днипро 15:04
- Разоблачено масштабное вербование людей в трудовое рабство : Українські національні новини 15:03
- В Одесской области задержали членов преступной группы, державших в рабстве около 30 человек (фото) : 7 телеканал Одессы 15:03
- В Днепропетровской области преступная группировка вербовала людей в трудовое рабство, - ФОТО, ВИДЕО : 056.ua 15:01
- Жители Днепропетровской области попали в рабство под Овидиополем : Таймер Одесса 14:44
- Людей вербовали в трудовое рабство в Одесскую область : ТК Град 14:40
- В бывшей женской колонии-поселении удерживали три десятка рабов : Gazeta.ua 14:35
- Избивали и лишали еды: на Днепропетровщине держали людей в рабстве (видео) : Днепр Час 14:29
- Из рабства освободили 30 жителей Никополя, Марганца и Покрова : NewsMir.info 14:08
- Полицейские Днепропетровской и Одесской области задержали членов преступной группы, которые вербовали людей в трудовое рабство (Видео) : Путеводитель по Днепропетровщине 13:57
- Полицейские задержали членов преступной группы, которые вербовали на Днепропетровщине людей в трудовое рабство : Днепровский городской портал 13:39