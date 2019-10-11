Суд восстановил экс-главу Конституционного Суда Шевчука в должности (50)

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- Окружной суд восстановил в должности экс-председателя КСУ Шевчука : Антикоррупционный портал job-sbu.org 15:47
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- Окружной админсуд восстановил Шевчука на посту председателя КСУ : Зеркало недели. Украина 15:46
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- Суд восстановил в должности экс-главу КСУ Станислава Шевчука : Власти.нет 15:45
- Суд восстановил Шевчука председателем КС : Вести.ua 15:44
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- Суд восстановил в должности экс-главу Конституционного суда Шевчука : the Бабель 15:43
- Окружной админсуд вернул Шевчуку кресло главы КСУ : Слово і Діло 15:42
- Скандальный суд восстановил Шевчука на должности главы Конституционного Суда : Українська правда 15:41
- Киевский окружной суд восстановил в должности экс-главу КСУ : РепортерUA 15:41
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- Шевчук восстановлен в должности главы КС - Портнов : Телеграф.com.ua 15:13
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