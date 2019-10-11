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Суд восстановил экс-главу Конституционного Суда Шевчука в должности

Суд восстановил экс-главу Конституционного Суда Шевчука в должности (50)

Еспресо TV 2019.10.11 16:03
11 октября, 2019, 15:44 Окружной административный суд Киева возобновил Станислава Шевчука в должности судьи и главы Конституционного Суда Об этом в Facebook сообщил его советник Денис Невядомский. "Суд удовлетворил иск Станислава Шевчука к "КСУ" в полном объеме и допустил немедленное исполнение решения в части обновления Станислава Шевчука в должности судьи и главы Конституционного Суда Украины", - говорится в сообщении Невядомского.
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