Умер космонавт Алексей Леонов: чем запомнился исследователь Вселенной (52)

Znaj.ua 2019.10.11 15:46

Он стал первым космонавтом, который вышел в открытый космос Алексей Леонов сегодня, 15:20 В пятницу, 11 октября, в Москве умер советский космонавт Алексей Леонов - первый человек, вышедший в открытый космос. О трагедии сообщила помощница Леонова и подтвердили в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина. Алексей Леонов скончался в госпитале имени Бурденко в 12.40 по московскому времени в возрасте 85 лет.