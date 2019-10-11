Умер космонавт Алексей Леонов: чем запомнился исследователь Вселенной (52)

- Умер Алексей Леонов - первый космонавт, вышедший в открытый космос (ФОТО, ВИДЕО) : Ракурс 16:23
- Умер космонавт Леонов - первый человек, вышедший в открытый космос : Одесса News 16:14
- "Я звезды сквозь потолок вижу". Умер Алексей Леонов - первый человек в открытом космосе : NewsMir.info 16:12
- Умер легендарный советский космонавт Алексей Леонов : Николаевский центр журналистских расследований 16:08
- Умер первый вышедший в космос человек : Bigmir)net Новости 16:08
- Умер Алексей Леонов, совершивший первый выход в открытый космос : Четверта Влада 16:05
- "Я звезды сквозь потолок вижу". Умер Алексей Леонов - первый человек в открытом космосе : Страна.ua 16:02
- Он видел Вселенную: ушел из жизни известный советский космонавт. Второй после Гагарина : Корупція Інфо 15:51
- Умер космонавт Алексей Леонов : Харьковские Известия 15:47
- Умер космонавт Алексей Леонов: чем запомнился исследователь Вселенной : Znaj.ua 15:46
- Умер советский космонавт Алексей Леонов - первый человек, вышедший в открытый космос : Iнше ТВ 15:44
- Первый в открытом космосе: умер Алексей Леонов : Таймер Одесса 15:44
- Умер знаменитый космонавт, учившийся в Харьковской области : Город Х 15:39
- Сегодня умер первый в истории космонавт, вышедший в открытый космос : Мост Днепр 15:38
- Умер космонавт Алексей Леонов : Gazeta.ua 15:35
- Умер Алексей Леонов - первый человек, побывавший в открытом космосе : Експерт-центр 15:33
- Умер космонавт Алексей Леонов, совершивший первый выход в открытый космос : Украина криминальная 15:32
- Умер первый человек, вышедший в открытый космос: в сети волна скорби : Апостроф 15:31
- Умер легендарный человек, которого знали миллионы : Днепровская Панорама 15:27
- Умер Алексей Леонов - первый человек, вышедший в открытый космос : Сумські Дебати 15:25
- Умер космонавт Алексей Леонов, который первый вышел в открытый космос : Капитал 15:20
- Умер космонавт, который первым вышел в открытый космос : #Буквы 15:19
- Первым вышел в открытый космос: Умер космонавт Алексей Леонов : Вибори в Україні та світі 15:16
- Первым вышел в открытый космос: Умер космонавт Алексей Леонов : В Час Пик 15:14
- Умер космонавт Алексей Леонов : ATR.ua 15:13
- Умер легендарный космонавт Алексей Леонов: был вторым после Юрия Гагарина : Акценты 15:12
- Умер известный советский космонавт : Антикор.com.ua 15:11
- Умер легендарный космонавт Алексей Леонов : Подробности.ua 15:10
- Умер Алексей Леонов - первый человек, вышедший в открытый космос : Новости N 15:10
- Умер советский космонавт Алексей Леонов - первый человек, вышедший в открытый космос : Новое Время 15:09
- Умер Алексей Леонов, совершивший первый выход в открытый космос : LB.ua 15:07
- Мир покинул Алексей Леонов : News24UA 15:07
- Умер Алексей Леонов - первый человек вышедший в открытый космос : Joinfo 15:06
- Умер космонавт Леонов, который первым вышел в открытый космос : Громадське телебачення 15:06
- Умер космонавт Леонов, который первым вышел в открытый космос : KharkivToday 15:04
- Умер советский космонавт Леонов, который первый вышел в открытый космос : Еспресо TV 15:03
- Умер космонавт Алексей Леонов: он первый в мире человек, который вышел в открытый космос : Dialog.ua 15:02
- Умер советский космонавт Алексей Леонов : 112.ua 15:00
- Умер космонавт Алексей Леонов : Версии.com 14:53
- Умер Алексей Леонов - первый человек, вышедший в открытый космос : Крым.Реалии RFE/RL 14:53
- Умер Алексей Леонов - первый человек, вышедший в открытый космос : Страна.ua 14:47
- Умер Алексей Леонов - первый человек, побывавший в открытом космосе : УНИАН 14:47
- Ушел из жизни космонавт Алексей Леонов : Зеркало недели. Украина 14:46
- Умер космонавт Алексей Леонов : Власти.нет 14:45
- Умер космонавт Алексей Леонов : Вести.ua 14:44
- На 86-м году жизни умер космонавт Алексей Леонов : the Бабель 14:43