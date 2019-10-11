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Зеленский о Донбассе: Сдачи национальных интересов не будет, у меня уже аллергия на слово "капитуляция" (39)

Новое Время 2019.10.11 14:39
пресс-служба президента Украины Владимир Зеленский пресс-служба президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никакой сдачи национальных интересов Украины при урегулировании конфликта на Донбассе не будет. Об этом президент заявил в Одессе на мероприятиях по случаю предстоящего Дня защитника Украины 14 октября. "Поверьте, у меня уже аллергия на слово "капитуляция", и хочу в очередной
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