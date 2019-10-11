Зеленский о Донбассе: Сдачи национальных интересов не будет, у меня уже аллергия на слово "капитуляция" (39)

- Зеленский заявил, что у него аллергия на слово "капитуляция" : Антикор.com.ua 18:11
- Зеленский заявил об аллергии на слово В"капитуляцияВ" : "Наша газета" (Луганск) 18:05
- Зеленский: Сейчас все усилия направлены на прекращение войны, но без сдачи интересов : Vector News 17:45
- Зеленский: У меня уже аллергия на слово "капитуляция" : НикВести 17:09
- Аллергия на слово капитуляция: Зеленский сделал заявление : Donbass.UA 17:02
- У меня аллергия на слово "капитуляция": Зеленский выступил в Одессе перед военными : 24 канал 17:00
- Сдачи национальных интересов Украины на Донбассе не будет, - Зеленский : Kramatorsk.info 16:52
- Зеленский: У меня аллергия на слово "капитуляция" : Вибори в Україні та світі 16:45
- Зеленский заявил, что у него аллергия на слово "капитуляция" : Інформатор.press 16:36
- Зеленский рассказал об аллергии на слово "капитуляция" : FinOboz 16:36
- Аллергия на слово капитуляция: Зеленский сделал заявление : Донецкие Новости 16:27
- Зеленский рассказал об аллергии на слово "капитуляция" : ReplyUA.net 16:26
- Зеленский признался, что у него уже аллергия на слово "капитуляция : Сумські Дебати 16:25
- В Одессе Зеленский заявил, что у него аллергия на слово "капитуляция" : Одесса News 16:14
- У меня уже аллергия на слово "капитуляция" - Зеленский : ATR.ua 16:13
- Слово "капитуляция" у меня вызывает аллергию - Зеленский : Слово і Діло 16:12
- Зеленский: У меня аллергия на слово "капитуляция" : ЗА Київ 16:01
- Зеленский: У меня уже аллергия на слово "капитуляция" : Антикоррупционный портал job-sbu.org 15:47
- Зеленский признался, что у него уже аллергия на слово "капитуляция : Страна.ua 15:47
- Зеленский: У меня уже аллергия на слово "капитуляция" : Трибун Луганска 15:46
- Зеленский признался, что у него аллергия на слово "капитуляция" : MIGnews.com.ua 15:37
- У меня уже аллергия на слово капитуляция, этого не будет - Зеленский : ICTV Факти 15:36
- Зеленский: У меня аллергия на слово "капитуляция" : Фокус 15:34
- Зеленский: у меня уже действительно аллергия на слово "капитуляция" (видео) : УНИАН 15:32
- Зеленский: у меня аллергия на слово "капитуляция" : DailyUA 15:24
- Зеленский говорит, что у него аллергия на слово "капитуляция" : Укринформ 15:17
- Зеленский: У меня уже аллергия на слово "капитуляция" - этого не будет : InfoResist.org 15:16
- Зеленский: у меня уже аллергия на слово "капитуляция" : LB.ua 15:07
- Зеленский: У меня аллергия на слово "капитуляция" : Actual Today 15:07
- У меня уже аллергия на слово "капитуляция" - Зеленский : Главное 15:05
- Я уже имею аллергию на слово "капитуляция", - Зеленский : Еспресо TV 15:03
- У меня уже аллергия на слово "капитуляция": Зеленский выступил в Одессе (Видео) : Телеграф.com.ua 14:43
- Зеленский о Донбассе: Сдачи национальных интересов не будет, у меня уже аллергия на слово "капитуляция" : Новое Время 14:39
- Зеленский: у меня аллергия на слово "капитуляция" : Українські національні новини 14:33
- Зеленский заявил, что у него аллергия на слово "капитуляция" : DsNews 14:33
- Зеленский: у меня аллергия на слово "капитуляция" : ПрессОрг24 14:32
- Зеленский рассказал об "аллергии" на слово "капитуляция" : Новости Донбасса 14:09