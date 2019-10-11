За месяц тех, кто думает, что Украина движется в верном направлении, стало значительно меньше (74)

- Украинцы разочаровываются политикой новой власти: результаты соцопроса : UA.news 18:49
- Данные опроса: Украинцы теряют доверие к президенту : Journalist.today 18:47
- Украинцы больше всего доверяют Зеленскому, Разумкову и Гончаруку : Укринформ 18:47
- Половина украинцев считают новую власть лучше предыдущей : Источник.info 18:46
- Новая власть - лучше предыдущей, считает половина украинцев. Опрос : Iнше ТВ 18:44
- Украинцы оценили нынешнюю власть в сравнении с предыдущей - соцопрос : Bigmir)net Новости 18:38
- За месяц на 12 пунктов уменьшилось количество украинцев, считающих, что страна на правильном пути, - опрос : LB.ua 18:37
- Силовой сценарий для установления мира на Донбассе: 52% украинцев против, 23% опрошенных за : DailyUA 18:24
- Обнародован свежий рейтинг политиков: кому украинцы доверяют больше : Бизнес.медиа 18:19
- У Луценко, Парубия и Порошенко нет шансов: Зеленский их уделал с большим отрывом : Стена 18:14
- Зеленскому доверяют более 70% украинцев - опрос : ATR.ua 18:13
- Порошенко и Зеленский оказались в противоположных концах рейтинга доверия : IPress.ua 18:06
- Порошенко, Луценко, Парубий: опрос показал степень доверия украинцев : Главред 18:05
- Более 70% украинцев доверяют Зеленскому : Версии.com 17:53
- Опрос: Больше всего украинцы доверяют Вооруженным силам Украины и президенту Зеленскому : the Бабель 17:43
- Рейтинг недоверия сегодня возглавляют Порошенко, Парубий и Луценко - опрос : FinOboz 17:38
- За месяц тех, кто думает, что Украина движется в верном направлении, стало значительно меньше : Gazeta.ua 17:35
- Число украинцев, считающих правильным направление развития событий в стране, резко сократилось : Фокус 17:34
- Почти 50% украинцев считают новую власть лучше предыдущей, 9,3% - разочарованы, - Центр Разумкова : Еспресо TV 17:33
- Силовой сценарий для установления мира на Донбассе: 52% украинцев против, 23% опрошенных за : Українські національні новини 17:33
- Силовой сценарий для установления мира на Донбассе: 52% украинцев против, 23% опрошенных за : ПрессОрг24 17:32
- В течение месяца количество уверенных в правильном пути Украины Зеленского сократилось на 12% : Depo 17:32
- Рейтинг недоверия сегодня возглавляют Порошенко, Парубий и Луценко - опрос : ReplyUA.net 17:26
- Зеленскому доверяют более 70% украинцев - соцопрос : Сумські Дебати 17:25
- Количество украинцев, которые уверенны в правильном направлении развития событий в стране резко сократилось. Цетра Разумкова : UAzmi 17:14
- Сколько украинцев доверяют власти: опубликован свежий рейтинг : Обозреватель 17:09
- Зеленскому доверяют более 70% украинцев, - соцопрос : Інформатор.press 17:06
- Зеленскому доверяют более 70% украинцев - опрос : Громадське телебачення 17:06
- Опрос показал, как украинцы относятся к новой власти : Gazeta.ua 17:05
- Половина украинцев хочет победить на Донбассе не воюя, - соцопрос : DsNews 17:03
- Украинцы стали больше доверять армии и меньше Президенту : Украина криминальная 17:02
- Украинцы разделились во мнении о новой власти : InfoResist.org 17:01
- Социологи сообщили, что украинцы меньше стали доверять президенту и больше армии : Багнет 17:01
- Более 70% украинцев доверяют Зеленскому, Разумкову - 54%, а Гончаруку - 36%, - опрос Центра Разумкова : Kramatorsk.info 16:52
- Появился свежий рейтинг украинских политиков: Зеленский на первом месте, больше всего недоверия - у Луценко : УНИАН 16:47
- Большинство опрошенных считают новую власть лучше предыдущей: результаты социсследования : Електронні Вісті 16:45
- Каждый 5-й украинец убежден, что новая власть имитирует реформы : Телеграф.com.ua 16:43
- В сентябре уменьшилось число украинцев, уверенных в правильном направлении движения Украины - соцопрос : Страна.ua 16:32
- Зеленскому доверяют более 70% украинцев - соцопрос : Страна.ua 16:32
- 48% украинцев считают, что новая власть лучше, чем предыдущая : Рубрика 16:31
- Каждый пятый украинец считает, что новая власть лишь имитирует усилия по улучшению ситуации в стране : DailyUA 16:25
- Среди украинцев резко уменьшилось количество уверенных в правильном направлении развития событий в Украине : DailyUA 16:25
- Социологи рассказали, кому из политиков доверяют украинцы : Капитал 16:20