Российские силовики ворвались в крымскую мечеть во время молитвы (36)

Еспресо TV 2019.10.11 18:33

11 октября, 2019, 18:10 Российские правоохранительные органы с оружием и в масках приехали в мечеть села Курцы Симферопольского района во время пятничной молитвы Об этом сообщает организация Крымская солидарность в Facebook. По словам активистов, силовики сообщили прихожан мечети, что причиной их визита в мечеть была проверка электросчетчиков и документов на оформление земли. "По сообщению местных жителей, в мечеть с. Курцы (Симферопольский район)