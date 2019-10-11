Российские силовики ворвались в крымскую мечеть во время молитвы (36)

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- Российские силовики ворвались в крымскую мечеть : 112.ua 21:00
- В Крыму силовики ворвались в мечеть во время молитвы : Iнше ТВ 20:44
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- Новости Крыма: силовики ворвались в мечеть без российской регистрации, чтобы "проверить счетчики" (ФОТО) : Ракурс 19:23
- Новости Крыма: силовики ворвались в мечеть без российской регистрации, чтобы "проверить счетчики" (ФОТО) : NewsMir.info 19:07
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- Тигр и Патриоты блокировали мечеть под Симферополем: что произошло во время молитвы : Vgorode.ua 18:44
- Российские силовики снова ворвались в мечеть в Крыму : Bigmir)net Новости 18:38
- Российские силовики ворвались в крымскую мечеть во время молитвы : Еспресо TV 18:33
- В Крыму спецназ оккупантов приехал к прихожанам в мечеть - по официальной версии, чтобы "проверить счетчики" : Преступности.нет 18:18
- Оккупанты в Крыму ворвались в мечеть, чтобы "проверить счетчики" , - "Крымская солидарность" : UAzmi 18:14
- Силовики РФ с оружием и в масках ворвались в крымскую мечеть : Главком 18:05
- Омоновцы ворвались с автоматами в мечеть "проверять счетчики" (фото, видео) : УНИАН 18:03
- "Счетчики проверить": Российские силовики вломились в крымскую мечеть : DsNews 18:03
- Силовики РФ ворвались в крымскую мечеть - "проверить счетчики" : Укринформ 17:47
- В оккупированном Крыму силовики ворвались в мечеть : IPress.ua 17:36
- Российские силовики ворвались в мечеть оккупированного Крыма : Прямий канал 17:32
- В Крыму российские оккупанты ворвались в мечеть : #Буквы 17:19
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- В Крыму силовики ворвались в мечеть во время молитвы : Вибори в Україні та світі 16:45
- Российские силовики в Крыму ворвались в мечеть : Слово і Діло 16:42
- В захваченном Крыму оккупанты ворвались в мечеть : Сегодня.ua 16:42
- В крымскую мечеть под Симферополем нагрянули силовики РФ - фото : Realist.online 16:25
- В оккупированном Крыму силовики ворвались в мечеть : Vector News 16:17
- В Крыму силовики ворвались в мечеть и проводят там обыски : Телеграф.com.ua 16:13
- Силовики покидают территорию мечети под Симферополем : ATR.ua 16:13
- В Крымскую мечеть ворвались российские силовики : РБК-Україна 16:11
- В Крыму в мечеть ворвались силовики. Фото : РепортерUA 16:11
- В крымскую мечеть ворвались силовики ФСБ: здание окружили бронеавтомобили - фото : 24 канал 16:00
- Российские силовики в Крыму ворвались в мечеть : Зеркало недели. Украина 15:46
- В оккупированном Крыму силовики ворвались в мечеть : Українська правда 15:40
- В Крыму силовики допрашивают людей в мечети : BlackSeaNews.net 15:31
- В Крыму силовики допрашивают людей в мечети : ATR.ua 15:13