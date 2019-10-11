Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Российские силовики ворвались в крымскую мечеть во время молитвы

Российские силовики ворвались в крымскую мечеть во время молитвы (36)

Еспресо TV 2019.10.11 18:33
11 октября, 2019, 18:10 Российские правоохранительные органы с оружием и в масках приехали в мечеть села Курцы Симферопольского района во время пятничной молитвы Об этом сообщает организация Крымская солидарность в Facebook. По словам активистов, силовики сообщили прихожан мечети, что причиной их визита в мечеть была проверка электросчетчиков и документов на оформление земли. "По сообщению местных жителей, в мечеть с. Курцы (Симферопольский район)
МЕЧЕТЬ, КРЫМСКАЯ, ТИГР, ПРИХОЖАНИН, КРЫМ, БРОНЕАВТОМОБИЛЬ, Приходько, Крым, Симферополь, Россия, Украина

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2019
© InfoStream, 2019