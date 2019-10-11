Почти половина украинцев считают, что на Донбассе происходит война между Украиной и РФ (46)

- 41,5% украинцев выступили за переговоры с лидерами "Л/ДНР", 39% - против : Kherson.life 18:49
- Большинство украинцев против особого статуса Донбасса и федерализации страны. Данные опроса : Iнше ТВ 18:44
- 56% украинцев хотят возвращения Донбасса без предоставления ему особого статуса : I24.com.ua 18:41
- Тезис о "гражданской войне" на Донбассе поддерживают 15% украинцев : РБК-Україна 18:40
- Особый статус Донбасса не поддерживают более 50% украинцев - опрос : Громадське телебачення 18:35
- Большинство украинцев не поддерживают "особый статус" для Донбасса - опрос : Гордон 18:35
- Большинство украинцев не хотят особого статуса для Донбасса - данные опроса : Факты 18:33
- Большинство украинцев не хотят особого статуса для Донбасса - данные опроса : Диванна Сотня 18:32
- Какой украинцы видят дальнейшую судьбу оккупированного Донбасса : 24 канал 18:30
- Мир в Донбассе: красные линии для украинцев - опрос : Vector News 18:16
- 40% украинцев считают, что на Донбассе - война между Украиной и РФ : ATR.ua 18:13
- 56% украинцев выступают за возвращение ОРДЛО под контроль Украины на прежних условиях - опрос : Гордон 18:05
- Более половины украинцев против предоставления особого статуса Донбассу : Business Information Network 18:01
- Большинство украинцев против предоставления особого статуса Донбассу, - опрос Центра Разумкова : Вести-UA 17:54
- 41,5% украинцев выступили за переговоры с лидерами ЛДНР, 39% - против : Версии.com 17:53
- Соцопрос: Украинцы не поддерживают предоставление Донбассу "особого статуса" : Трибун Луганска 17:46
- Большинство украинцев против "особого статуса" Донбасса : FM-TV 17:36
- Сколько украинцев считают, что на Донбассе воюют Россия и США : 24 канал 17:30
- Более половины украинцев не поддерживают предоставление Донбассу особого статуса - опрос : DailyUA 17:25
- Почти половина украинцев считают, что на Донбассе происходит война между Украиной и РФ : #Буквы 17:19
- Более половины украинцев не поддерживают предоставление Донбассу особого статуса - опрос : Українські національні новини 17:18
- Более половины украинцев не поддерживают предоставление Донбассу особого статуса - опрос : ПрессОрг24 17:16
- 56% украинцев против предоставления особого статуса Донбассу, - опрос Центра Разумкова : Newzz.in.ua 17:08
- Большинство украинцев против предоставления особого статуса Донбассу, - опрос Центра Разумкова : LB.ua 17:07
- Мир в Донбассе: красные линии для украинцев - опрос : ЛІГАБізнесІнформ 17:07
- Стало известно отношение украинцев к идее об особом статусе Донбасса : Lenta.ua 17:07
- Большинство украинцев не поддерживает предоставление Донбассу особого статуса : 62.ua 17:06
- Большинство украинцев не поддерживает предоставление Донбассу особого статуса : 0642 Луганск 17:02
- Большинство украинцев не поддерживает "особый статус" Донбасса, а переговоров с главарями ОРДЛО хотят 41,5% : Depo 17:02
- Большинство украинцев против "особого статуса" Донбасса - результаты опроса : Журнал Житомира 17:01
- Опрос: Более половины украинцев не поддерживают особый статус для Донбасса : the Бабель 16:43
- 7% украинцев считают, что на Донбассе воюют Россия и США : Українська правда 16:40
- Опрос: Больше половины украинцев выступают против особого статуса Донбасса : Новости Донбасса 16:39
- Большинство украинцев против предоставления особого статуса Донбассу : Главное 16:35
- Большинство украинцев против предоставления особого статуса Донбассу : Хвиля 16:35
- В Украине нашлись сторонники идеи, что на Донбассе воюют Россия и США : DsNews 16:33
- Украинцы хотят, чтобы Донбасс вернулся без особого статуса : Капитал 16:20
- 41,5% украинцев выступили за переговоры с лидерами "Л/ДНР", 39% - против : Страна.ua 16:17
- Большинство украинцев против особого статуса для Донбасса - опрос : Зеркало недели. Украина 16:16
- В украинском обществе нет поддержки предоставления Донбассу особого статуса : Укрудпром 16:14
- 56% украинцев против предоставления особого статуса Донбассу. Центра Разумкова : UAzmi 16:14
- Более половины украинцев не поддерживают предоставление особого статуса Донбассу : Вести.ua 16:14
- Соцопрос: Более половины украинцев против "особого статуса" Донбасса : Bigmir)net Новости 16:09
- Более 40% украинцев считают, что на Донбассе происходит война между Украиной и Россией - опрос : УНИАН 16:02
- Более половины украинцев против предоставления особого статуса Донбассу : Интерфакс-Україна 15:36