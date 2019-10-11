Почти половина украинцев считают, что на Донбассе происходит война между Украиной и РФ (46)

#Буквы 2019.10.11 17:19

Почти половина опрошенных украинцев считают, что на Донбассе происходит война между Украиной и Россией. Пятница, 11 октября 2019, 17:07 Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 4 по 9 октября 2019 года. В частности, 40 % респондентов, оценивая ситуацию в Донбассе, заявили, что на востоке Украины происходит война между Украиной и Россией, еще 2 0% -