ЦИК назначила дату местных выборов в 86 ОТГ (38)

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- В Украине назначены местные выборы: названа дата : Главред 21:05
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- ЦИК назначила местные выборы в ряде ОТГ : Lenta.ua 20:37
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- Новый состав ЦИК назначил первые местные выборы : Realist.online 20:25
- Новый ЦИК назначил первые местные выборы: стала известна дата : Українські Новини 20:14
- Обновленная ЦИК назначила первые местные выборы : ASPI 20:13
- ЦИК назначила первые местные выборы : Подробности.ua 20:10
- ЦИК назначила первые местные выборы в 86 территориальных громадах : Новое Время 20:09
- ЦИК назначила первые местные выборы в 5 ОТГ на Днепропетровщине : 0564.ua Кривой Рог 20:01
- Новая ЦИК назначила первые выборы в территориальных общинах уже в 2019 году : 24 канал 20:01
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- В Украине назначили первые местные выборы: где и когда будут голосовать : Сегодня.ua 19:41
- ЦИК назначила первые местные выборы : Українська правда 19:40
- Новый состав ЦИК назначил первые выборы - сразу в 86 ОТГ : Bigmir)net Новости 19:38
- В Украине назначили первые местные выборы: где и когда будут голосовать : GlavPost.Com 19:38
- ЦИК назначила дату проведения местных выборов в 86 территориальных общинах : ГолосUA 19:35
- Первые местные выборы в ОТО состоятся в декабре : Depo 19:32
- ЦИК назначила дату местных выборов в 86 ОТГ : Прямий канал 19:31
- В Украине на 22 декабря назначены выборы в 86 ОТО - ЦИК : DailyUA 19:25
- В Украине на 22 декабря назначены выборы в 86 ОТО - ЦИК : Українські національні новини 19:18
- В Украине на 22 декабря назначены выборы в 86 ОТО - ЦИК : ПрессОрг24 19:16
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- ЦИК назначила первые местные выборы : Слово і Діло 19:12
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- В четырех ОТГ Харьковской области пройдут выборы : KharkivToday 19:04
- ЦИК назначила первые местные выборы в 86 ОТО : Еспресо TV 19:03
- Первые местные выборы запланированы на декабрь : Комсомольская Правда в Украине 19:01
- ЦИК назначила первые местные выборы в 86 ОТГ : УНИАН 18:47
- ЦИК назначил первые местные выборы в 86 территориальных громадах : UAzmi 18:44
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- ЦИК назначила первые местные выборы в 86 тергромадах : Укринформ 18:32
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