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ЦИК назначила дату местных выборов в 86 ОТГ

ЦИК назначила дату местных выборов в 86 ОТГ (38)

Прямий канал 2019.10.11 19:31
Центральная избирательная комиссия назначила на воскресенье, 22 декабря 2019 года, первые выборы в 86 объединенных территориальных общинах (1 городской, 16 поселковых, 69 сельских ОТГ). В частности, в Винницкой области такие выборы состоятся в 3 объединенных территориальных общинах, в Волынской области - в 2 ОТГ, в Днепропетровской области - в 5 ОТГ, в Донецкой области - в 1 ОТГ, в Житомирской - в 1 ОТГ, в
ВЫБОР, ХМЕЛЬНИЦКАЯ, ПОДСЧЕТ, КОМИССИЯ, ОБЩИНА, ГОЛ, Зеленский, Харьков, Ужгород, Луганск, Кировоград, Киев, Херсон, Чернигов, Одесса, Донецк, Житомир

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