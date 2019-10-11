ЦИК назначила дату местных выборов в 86 ОТГ (38)

Прямий канал 2019.10.11 19:31

Центральная избирательная комиссия назначила на воскресенье, 22 декабря 2019 года, первые выборы в 86 объединенных территориальных общинах (1 городской, 16 поселковых, 69 сельских ОТГ). В частности, в Винницкой области такие выборы состоятся в 3 объединенных территориальных общинах, в Волынской области - в 2 ОТГ, в Днепропетровской области - в 5 ОТГ, в Донецкой области - в 1 ОТГ, в Житомирской - в 1 ОТГ, в