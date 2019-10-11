Один украинский воин погиб 11 октября. Враг нарушил перемирие 4 раза. ООС (2)

UAzmi 2019.10.11 20:44
Цензор.НЕТ 2019-10-11 20:34
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-
тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела:
неподалеку Талаковки - из станкового противотанкового гранатомета и
стрелкового оружия;
вблизи Новотроицкого и неподалеку Славного - из крупнокалиберных пулеметов;
вблизи Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
ОБСТРЕЛ, ГРАНАТОМЕТ, НОВОТРОИЦКОЕ, КАЛИБР, ДОНБАСС, МИНОМЕТ, Украина
, Россия
, Луганск
, Крым
, Минск
, Донецк