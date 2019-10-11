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Один украинский воин погиб 11 октября. Враг нарушил перемирие 4 раза. ООС

Один украинский воин погиб 11 октября. Враг нарушил перемирие 4 раза. ООС (2)

UAzmi 2019.10.11 20:44
Цензор.НЕТ 2019-10-11 20:34 Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС. В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно- тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела: неподалеку Талаковки - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Новотроицкого и неподалеку Славного - из крупнокалиберных пулеметов; вблизи Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
ОБСТРЕЛ, ГРАНАТОМЕТ, НОВОТРОИЦКОЕ, КАЛИБР, ДОНБАСС, МИНОМЕТ, Украина, Россия, Луганск, Крым, Минск, Донецк
2019.10.12 (2)

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