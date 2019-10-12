Мощный тайфун разрушает Японию. Тысячи людей оказались заложниками. Есть жертвы. ФОТО. ВИДЕО (47)

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- В Японии от тайфуна "Хагибис" пострадали 77 человек : Интерфакс-Україна 20:36
- В Японии от тайфуна "Хагибис" пострадали 77 человек : Главное 20:35
- На Японию обрушился небывалый тайфун: люди бегут в панике, в Токио объявлена эвакуация : Dialog.ua 20:02
- В японской Иокогаме затопило регбийный стадион. Завтра там должен пройти матч Японии и Шотландии : Tribuna.com Украина 19:48
- В Японии из-за мощнейшего за 60 лет тайфуна "Хагибис" готовятся эвакуировать 9 миллионов человек : Сумські Дебати 19:25
- Чемпионат мира по регби-2019: в единственном не отмененном из-за тайфуна матче - победила Ирландия : DailyUA 19:24
- Тайфун "Хагибис" в Японии: возросло число погибших и пострадавших (ВИДЕО) : Ракурс 19:23
- В Японии из-за мощнейшего за 60 лет тайфуна "Хагибис" готовятся эвакуировать 9 миллионов человек : NewsMir.info 19:12
- В Японии из-за тайфуна "Хагибис" пострадали не менее 70 человек, есть погибшие : Depo 19:02
- Чемпионат мира по регби-2019: в единственном не отмененном из-за тайфуна матче - победила Ирландия : Українські національні новини 18:32
- Стало известно о разрушительных последствиях тайфуна в Японии: фото и видео : Апостроф 18:31
- Чемпионат мира по регби-2019: в единственном не отмененном из-за тайфуна матче - победила Ирландия : ПрессОрг24 18:31
- В ожидании тайфуна: в Японии десятки миллионов людей готовятся к эвакуации : Комментарии.UA 18:20
- В Японии из-за страшного тайфуна массово эвакуируют людей : Подробности.ua 18:10
- В Японии из-за мощнейшего за 60 лет тайфуна "Хагибис" готовятся эвакуировать 9 миллионов человек : NewsMir.info 18:08
- В Японии из-за мощнейшего за 60 лет тайфуна "Хагибис" готовятся эвакуировать 9 миллионов человек : Страна.ua 18:02
- Землетрясение сильно всколыхнуло Японию : Uapress.info 17:44
- Тайфун Хагибис в Японии: двое погибших, 60 раненых, миллионам людей сообщили о необходимости эвакуации : Новое Время 17:39
- Два несчастья сразу: появилось видео тайфуна с торнадо и их последствий в Японии : Апостроф 17:31
- Тайфун Хагибис: неподалеку Токио произошел масштабный оползень : MIGnews.com.ua 16:07
- Тайфун в Японии оставил без света более 45 тысяч домов : Front News International 14:37
- Тайфун "Хагибис" в Японии: один погибший, девять человек травмированы : Гордон 14:05
- На Японию обрушился разрушительный тайфун : Hronika.info 13:41
- Тайфун в Японии оставил без света более 45 тысяч домов (виде, фото) : FaceNews 13:30
- Тайфун "Хагибис" бушует в Японии, есть погибший (Видео) : Телеграф.com.ua 13:12
- Япония в ожидании стихийного бедствия: обесточено 50 тысяч домов, закрыт аэропорт Токио : Главное 12:35
- Из-за приближения сверхмощного тайфуна к берегам Японии десятки тысяч домов остались без электричества : Газета День 12:24
- На Японию обрушился разрушительный тайфун : Экономические новости 11:33
- Тайфун в Японии: в ближайшие часы непогода придет в Токио, в зоне эвакуации находятся 15 млн человек : DailyUA 11:24
- Тайфун в Японии: в ближайшие часы непогода придет в Токио, в зоне эвакуации находятся 15 млн человек : Українські національні новини 10:47
- Тайфун в Японии: в ближайшие часы непогода придет в Токио, в зоне эвакуации находятся 15 млн человек : ПрессОрг24 10:46
- Мощный тайфун в Японии: погиб один человек, 45 тысяч домов остались без света : Новое Время 10:39
- Тайфун в Японии оставил без электричества свыше 50 тысяч домов : DsNews 10:33
- Токийский аэропорт Ханэда прекратит работу из-за тайфуна : DailyUA 10:24
- Тайфун в Японии: власти закрывают аэропорты, без света более 24 тыс. домов : MIGnews.com.ua 10:07
- Мощный тайфун разрушает Японию. Тысячи людей оказались заложниками. Есть жертвы. ФОТО. ВИДЕО : УкрОП.org 09:50
- Токийский аэропорт Ханэда прекратит работу из-за тайфуна : ПрессОрг24 09:46
- Стихия оставила часть Японии без электричества : Телеграф.com.ua 09:42
- Тайфун в Японии оставил без света более 45 тысяч домов : GlavPost.Com 09:38
- Токийский аэропорт Ханэда прекратит работу из-за тайфуна : Українські національні новини 09:32
- Тайфун в Японии оставил без света более 45 тысяч домов : DailyUA 09:24
- Тайфун в Японии оставил без света более 45 тысяч домов : Українські національні новини 09:03
- Тайфун в Японии оставил без света более 45 тысяч домов : ПрессОрг24 09:01
- Тайфун в Японии оставил без света более 45 тысяч домов : NewsMir.info 08:08
- Тайфун в Японии оставил без света более 45 тысяч домов : Укринформ 07:46
- В Японии из-за тайфуна Хагибиз без света остались 45 тысяч домов фото : 24 канал 07:30