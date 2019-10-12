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Мощный тайфун разрушает Японию. Тысячи людей оказались заложниками. Есть жертвы. ФОТО. ВИДЕО

Мощный тайфун разрушает Японию. Тысячи людей оказались заложниками. Есть жертвы. ФОТО. ВИДЕО (47)

УкрОП.org 2019.10.12 09:50
12.10.2019 Стало известно, как Япония пострадала от разрушительного тайфуна Хагибис. Об этом информирует местное агентство Киодо. Из-за того, что сверхмощный тайфун Хагибис приближается к центральной части страны, десятки тысяч жителей остались без электроэнергии. Тайфун, который нанесет разрушительный удар по Японии в ночь с субботы на воскресенье, также вызвал масштабные перебои в железнодорожном и авиационном сообщении
ТАЙФУН, ЯПОНИЯ, ПРЕФЕКТУРА, ЭВАКУАЦИЯ, ТОКИО, МЕТЕОРОЛОГ, Япония, Токио
2019.10.12 (47)

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