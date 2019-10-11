Йованович отстранили после отказа лично просить о расследовании дела Байдена - AP (5)

Зеркало недели. Украина 2019.10.11 10:46

Бывший посол просила передавать такие запросы по официальным каналам. ╘ Скриншот из YouTube Бывший посол США в Украине Мэри Йованович была отстранена от должности после того, как призвала личного адвоката президента США Руди Джулиани передать запрос украинским чиновникам о проведении расследований по официальным каналам, а не через нее, пишет Associated Press. Бывший американский дипломат заявил журналистам, что Йованович сняли с