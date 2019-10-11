Ключевой свидетель по делу об импичменте Трампа даст показания в Конгрессе, несмотря на запрет Госдепа - The Hill (13)

Новое Время 2019.10.11 19:39

REUTERS/Francois Lenoir Гордон Сондланд REUTERS/Francois Lenoir Главный свидетель об импичменте Трампа, посол США в Евроcоюзе Гордон Сондленд даст показания в Конгрессе 17 октября, несмотря на возражения Госдепа. Об этом сообщает The Hill. "Несмотря на нынешнее указание Государственного департамента не давать показаний, посол Сондленд посетит Конгресс, и он с нетерпением ожидает дачи