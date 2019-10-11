Ключевой свидетель по делу об импичменте Трампа даст показания в Конгрессе, несмотря на запрет Госдепа - The Hill (13)

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- Скандал с Трампом и Зеленским: американского топ-дипломата вызвали в Конгресс из-за Украины : Обозреватель 01:09
- Трампу конец: главный свидетель пошел наперекор Госдепу и даст показания в Конгрессе. А все началось с Зеленского ... : Hyser 00:42
- Еще пять чиновников администрации Трампа дадут показания в Конгрессе : Телеграф.com.ua 00:42
- Экс-посол США в Украине дает показания в рамках расследования об импичменте Трампа : Газета День 00:24
- Экс-посол США в Украине Йованович сделала громкое заявление о своем увольнении на слушаниях в Конгрессе : Цензору.нет 00:17
- В Конгрессе США начались слушания с Йованович : Vector News 00:16
- Поверенный в делах США в Украине будет свидетельствовать в Конгрессе - CNN : Vector News 00:15
- В Конгресс по "украинскому делу" вызывают еще пятерых чиновников из администрации Трампа : Антикор.com.ua 00:11
- Поверенный в делах США в Украине будет свидетельствовать в Конгрессе - CNN : Українська правда 00:10
- Посол США в ЕС решил нарушить запрет Госдепа в деле об импичменте Трампа : Lenta.ua 00:07
- Посол США при ЕС даст показания по импичменту Трампа : Lenta.ua 00:07
- В Конгресс по "украинскому делу" вызывают еще пятерых чиновников из администрации Трампа : ГЛАВПОСТ 00:05
- Голос Америки: о чем экс-посол США в Украине предупредила Конгресс : 24 канал 00:00