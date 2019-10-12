Сразу пять опасных боевиков ИГИЛ сбежали из тюрьмы в Сирии (28)

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- США предупредили Турцию о "серьезных санкциях" из-за военной операции в Сирии : UAzmi 01:13
- США предупредили Турцию о санкциях за наступление в Сирии : Українська правда 01:10
- В Пентагоне оценили размах сухопутной операции армии Турции в Сирии : NewsMir.info 01:07
- США предупредили Турцию о "серьезных санкциях" из-за военной операции в Сирии : Гордон 01:05
- Трамп дал Минфину полномочия ввести санкции против турецкого правительства : Микола.net 01:03
- В Сирии прогремел взрыв у аванпоста американских военных : Сегодня.ua 00:41
- Восемь человек погибли из-за обстреле турецкого города рядом с Сирией : Сегодня.ua 00:41
- Трамп позволит вводить санкции против Турции из-за военной операции в Сирии : Гуру.ua 00:40
- В Сирии база США попала под обстрел : РБК-Україна 00:40
- В Сирии прогремел взрыв у аванпоста американских военных : Гуру.ua 00:40
- Восемь человек погибли из-за обстреле турецкого города рядом с Сирией : Гуру.ua 00:40
- Трамп требует разработать санкции против Турции : Подробности.ua 00:39
- Минфин США предупредил Турцию о санкциях за наступление в Сирии : GlavPost.Com 00:38
- Трамп уполномочил Минфин США подготовить санкции против Турции из-за наступления в Сирии : Громадське телебачення 00:35
- В США призывают Турцию остановить военную операцию в Сирии : Gazeta.ua 00:34
- В Пентагоне оценили размах сухопутной операции армии Турции в Сирии : Страна.ua 00:31
- Трамп распорядился разработать санкции против Турции : Комментарии.UA 00:20
- Мы не остановимся - Эрдоган о военной операции в Сирии : УНИАН 00:17
- Трамп даст минфину право ввести "существенные санкции" против Турции : Слово і Діло 00:11
- Турция не остановит операцию в Сирии − Эрдоган : Новости N 00:10
- СМИ: Люди, вышедшие с территории посольства Турции в Киеве, напали на участников митинга в поддержку курдов : АналитикаUA.net 00:10
- Трамп намерен предоставить Минфину США право вводить санкции против Турции : Новое Время 00:09
- Анкара не намерена после инцидента прекращать военную операцию в Сирии : NewsMir.info 00:08
- Турция не остановит операцию в Сирии - Эрдоган : Bigmir)net Новости 00:08
- Эрдоган пригрозил ЕС открыть границу для сирийских беженцев : NewsMir.info 00:07
- В Турции ответили на обвинение США в атаке на базу спецназа в Сирии : Главред 00:05
- СМИ: Пять боевиков ИГ сбежали из тюрьмы в Сирии после атаки Турции : Микола.net 00:03
- Эрдоган ответил на призывы США остановить операцию в Сирии : Микола.net 00:03