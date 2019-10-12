Сразу пять опасных боевиков ИГИЛ сбежали из тюрьмы в Сирии (28)

ASPI 2019.10.11 23:13

11 октября 2019, 22:39 Сегодня, 11 октября, пятеро опасных боевиков террористической организации ИГИЛ сбежали из тюрьмы на северо-востоке Сирии. Побег преступников состоялся сразу после обстрела региона со стороны турецких военных, сообщили представили "Сил демократической Сирии" (СДС), передает Reuters. В среду, 9 октября, Турция объявила о начале военной операции в северо- восточной части Сирии с целью создания "безопасной зоны".