Зеленский не сможет обеспечить разведение войск на Донбассе - Путин (1)

Неделя.ua 2019.10.11 19:08

Президент России Владимир Путин считает, что президент Украины Владимир Зеленский не может обеспечить разведение сил и техники на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ. Путин считает, что причина якобы в националистах. "Зеленский не может обеспечить разведение сил и техники на Донбассе из-за националистов", - заявил он. Отметим, вчера на пресс-марафоне украинский президент заявил, что если на