Зеленский не сможет обеспечить разведение войск на Донбассе - Путин (1)

Неделя.ua 2019.10.11 19:08
Президент России Владимир Путин считает, что президент Украины Владимир
Зеленский не может обеспечить разведение сил и техники на Донбассе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
Путин считает, что причина якобы в националистах.
"Зеленский не может обеспечить разведение сил и техники на Донбассе из-за
националистов", - заявил он.
Отметим, вчера на пресс-марафоне украинский президент заявил, что если на
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