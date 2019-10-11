"Аллергия на "капитуляцию": Зеленский рассказал об урегулировании на Донбассе (2)

Луганский Радар 2019.10.11 16:56

Окт 11, 2019 Президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию вокруг процесса урегулировании конфликта на Донбассе. Об этом сообщает Главред Во время выступления в Одессе на мероприятиях по случаю Дня защитника, он подчеркнул, что никакой сдачи национальных интересов страны не будет. "Поверьте, у меня уже аллергия на слово "капитуляция", и хочу в очередной раз всех заверить, что никакой сдачи национальных интересов Украины не