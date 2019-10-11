"Аллергия на "капитуляцию": Зеленский рассказал об урегулировании на Донбассе (2)

Луганский Радар 2019.10.11 16:56
Окт 11, 2019
Президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию вокруг процесса
урегулировании конфликта на Донбассе.
Об этом сообщает Главред
Во время выступления в Одессе на мероприятиях по случаю Дня защитника, он
подчеркнул, что никакой сдачи национальных интересов страны не будет.
"Поверьте, у меня уже аллергия на слово "капитуляция", и хочу в очередной
раз всех заверить, что никакой сдачи национальных интересов Украины не
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