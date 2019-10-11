Украина - Литва: в Харьков приехал 91 болельщик гостей (88)

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- Украина обыграла Литву на матче отбора Евро-2020 : #Буквы 01:19
- "Очень понравилось": Шевченко прокомментировал победу над Литвой в отборе на Евро-2020 : УНИАН 01:16
- Украина во второй раз подряд уверенно обыграла Литву в отборе Евро-2020 : Vector News 01:15
- Сборная Украины по футболу обыграла Литву и практически завоевала путевку на Евро-2020 : NewsMir.info 01:12
- Украина - Литва: смотреть онлайн обзор матча : Обозреватель 01:09
- Сборная Украины по футболу обыграла Литву и практически завоевала путевку на Евро-2020 : NewsMir.info 01:07
- Ярмоленко - о матче с Литвой: Украина добилась того, чего хотела : Футбол 24 01:04
- Украина - Литва: послематчевая пресс-конференция Андрея Шевченко : Футбол 24 01:04
- Сергей Болбат: "Малиновский может просто выйти, сделать два удара, забить - три очка" : Footboom.com 01:04
- Украина - Литва 2:0. Как заказывали : Footboom.com 01:04
- Сергей БОЛБАТ: "Для нас все победы одинаковые" : Dynamomania.com 01:03
- Отбор Евро-2020. Украина - Литва - 2:0. Сборная Украины стала на шаг ближе к Евро-2020 : МИГ Запорожья 01:02
- Андрей Шевченко: "Я доволен игрой и теми энергетическими затратами, которые нам понадобились" : MatchDay 00:57
- Исландия - Франция 0:1. Магия родных стен в этот раз не сработала : UA-Футбол 00:48
- Тренер Литвы Урбонас: Исход матча решило индивидуальное мастерство игроков сборной Украины : UA-Футбол 00:48
- Тарас Степаненко: "В Вильнюсе Литва играла хуже" : Tribuna.com Украина 00:48
- Андрей Ярмоленко: "В первом матче с Литвой было легче" : Tribuna.com Украина 00:48
- Украине, чтобы выйти на Евро, нужно не проиграть Сербии с разницей в 6 мячей : UA-Футбол 00:48
- Украина благодаря дублю Малиновского обыграла Литву : iSport.ua 00:46
- "Стояла задача играть в нашу игру": Шева оценил матч с Литвой : Сегодня.ua 00:41
- "Что не получилось?" Шевченко оценил победу над Литвой : Обозреватель 00:39
- Сборная Украины практически гарантировала себе выход на Евро-2020 : Спорт.ua 00:38
- Украина благодаря дублю Малиновского обыграла Литву : Bigmir)net СПОРТ 00:38
- Украина - Литва - 2:0. Видео голов и обзор матча : Спорт.ua 00:38
- Главный тренер Литвы: "Сборная Украины - пример для Литвы" : Спорт.ua 00:38
- Украина победила Литву в отборе на Евро-2020 : LB.ua 00:37
- Украина уверенно обыграла Литву и стала на шаг ближе к Евро-2020 : Фраза.ua 00:37
- Степаненко: Дома сборная Литвы играла хуже, чем сегодня. Они молодцы : Football.ua 00:36
- Сборная Украины сделала весомый шаг к выходу на Евро-2020, обыграв Литву : Football.ua 00:36
- Сборная Украины победила Литву в матче отбора на Евро 2020 : Гордон 00:35
- Андрей Ярмоленко: "Обижен только на себя, что не смог забить" : Footboom.com 00:34
- Не жизнь, а Малина. Дубль Руслана Малиновского принес сборной Украины Евро-2020 : Фокус 00:34
- Шевченко прокомментировал уверенную победу сборной Украины над Литвой в матче отбора на Евро-2020 : Футбол 24 00:34
- Вальдас УРБОНАС: "Исход игры предрешило преимущество украинцев в индивидуальном мастерстве" : Dynamomania.com 00:34
- Украина - Литва: послематчевая пресс-конференция Вальдаса Урбонаса (Видео) : Footboom.com 00:34
- Урбонас: Сборная Украины должна служить примером для Литвы : Футбол 24 00:34
- ЦЫГАНКОВ и СИДОРЧУК помогли сборной Украины переиграть Литву : ФК Динамо Киев 00:34
- Эдуард Соболь: Только после финального свистка все выдохнули и смогли порадоваться : Телеканал Футбол 00:33
- До мурашек: DZIDZIO эмоционально исполнил гимн перед матчем Украина - Литва (ВИДЕО) : Телеканал Футбол 00:33
- Что нужно сборной Украины для выхода на Евро-2020: расклады в отборочной группе : УНИАН 00:32
- Малиновый звон: Украина обыгрывает Литву и де-факто выходит на ЕВРО-2020 : Телеканал Футбол 00:32
- Украина - Литва: Малиновский открыл счет в матче (ВИДЕО) : Телеканал Футбол 00:32
- Украина - Литва: Малиновский делает дубль (ВИДЕО) : Телеканал Футбол 00:32
- Сборная Украины уверенно победила Литву в квалификации на Евро-2020 : Рубрика 00:31
- Украина и Португалия победили в рамках отбора на Евро-2020 : Винница Реал 00:25
- Дубль Малиновского принес Украине победу над Литвой : DailyUA 00:24