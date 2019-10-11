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Украина - Литва: в Харьков приехал 91 болельщик гостей

Украина - Литва: в Харьков приехал 91 болельщик гостей (88)

Футбол 24 2019.10.11 22:04
Матч в Вильнюсе / Фото УАФ Литовские болельщики собрались скромным десантом на гостевой матч отбора Евро-2020 против сборной Украины. Евро-2020 7 тур Украина 0 0 : 0 0 Литва 21:45 19' live Матч Украина - Литва в рамках евроотбора посетит 91 болельщик прибалтийской сборной, информирует сайт УАФ. Украина - Литва: онлайн-трансляция матча отбора к Евро-2020 Источник добавляет, что порядок на стадионе будут обеспечивать 350 стюардов
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2019.10.12 (88)

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