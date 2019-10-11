Верняев стал бронзовым призером чемпионата мира-2019 в гимнастическом многоборье (9)

Укринформ 2019.10.11 20:17

Укринформ На 49-м чемпионате мира по спортивной гимнастике в Штутгарте (Германия) завершился финал в мужском многоборье. Олимпийский чемпион украинец Олег Верняев завоевал бронзовую медаль, набрав за шесть упражнений 86,973 балла, сообщает Укринформ. Победил россиянин Никита Нагорный (88,772), "серебро" выиграл его соотечественник Артур Далалоян (87,165). Украинец Петр Пахнюк в многоборье стал девятым с результатом 84,931 балла.