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С почином: Православную Церковь Украины признали коллеги из Греции

С почином: Православную Церковь Украины признали коллеги из Греции (55)

Без Табу 2019.10.12 16:17
Благая весть пришла из Греции / ПЦУ Благая весть пришла из Греции, где в субботу, 12 октября, состоялся собор иерархов Православной церкви Эллады. Греческие церковники на своем Соборе постановили признать Православную церковь Украины (ПЦУ) во главе с митрополитом Епифанием как независимую и равноправную среди помесных церквей православного мира. О столь значимом событии сообщил лично митрополит Епифаний на своей странице на фейсбуке.
ЦЕРКОВЬ, ЕПИФАНИЙ, МИТРОПОЛИТ, АВТОКЕФАЛИЯ, ИЕРАРХ, СИНОД, Украина, Греция, Киев, Афины, Москва
2019.10.12 (55)

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