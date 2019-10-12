С почином: Православную Церковь Украины признали коллеги из Греции (55)

2019.10.12 (55)2019.10.11 (39) →
- С почином: Православную Церковь Украины признали коллеги из Греции : Без Табу 16:17
- Элладская церковь признала автокефалию ПЦУ : ATR.ua 16:13
- Епифаний сообщил о признании Элладской церковью автокефалии ПЦУ : ASPI 16:13
- Церковь Греции признала автокефалию ПЦУ : РБК-Україна 16:10
- Православная церковь Греции признала ПЦУ: что это значит : Диванна Сотня 16:03
- Собор Элладской церкви решил признать ПЦУ : 62.ua 16:06
- Греческая церковь признала автокефалию ПЦУ : ICTV Факти 16:06
- Греческая церковь первой признала Православную церковь Украины : Громадське телебачення 16:05
- Собор Элладской церкви решил признать ПЦУ : 0642 Луганск 16:02
- Епифаний сообщил, что в Греции признали автокефалию ПЦУ : Страна.ua 16:02
- Греческая церковь признала ПЦУ : Укринформ 16:02
- Греческая церковь признала ПЦУ: опубликовано фото документа : Апостроф 16:01
- Греческая церковь первой признала Православную церковь Украины : УНИАН 15:47
- Православная Церковь Греции признала автокефалию ПЦУ : Комсомольская Правда в Украине 15:46
- Очередная пощечина России - Греция признала Православную Церковь Украины : Прямий канал 15:46
- Элладская Церковь признала автокефалию ПЦУ : ПрессОрг24 15:46
- Собор иерархов Греческой церкви признал автокефалию ПЦУ : Зеркало недели. Украина 15:45
- Порошенко с благодарностью поприветствовал решение ПЦЭ : Телеграф.com.ua 15:43
- Автокефалия ПЦУ официально признана : Телеграф.com.ua 15:43
- Одна из крупнейших церквей мира признала автокефалию ПЦУ : Сегодня.ua 15:41
- Элладская церковь признала единственную православную каноническую церковь в Украине : RUpor.info 15:41
- Элладская православная церковь признала автокефалию ПЦУ : Новое Время 15:39
- Греческая церковь признала ПЦУ - Порошенко : Обозреватель 15:39
- Греческая церковь признала ПЦУ - Епифаний : Гордон 15:35
- Греческая церковь признала ПЦУ : Главное 15:34
- Православная церковь Греции признала ПЦУ: что это значит : Факты 15:34
- Сонод Элладской церкови признал автокефалию ПЦУ : Фокус 15:34
- Несмотря на сильное старание Москвы: Епифаний заявил о признании ПЦУ Греческой церковью : Экономические новости 15:33
- Москва не смогла остановить этот процесс, - Порошенко о признании ПЦУ Православной церковью Греции : Еспресо TV 15:33
- Православная Элладская церковь признала ПЦУ : DsNews 15:33
- Элладская Церковь признала автокефалию ПЦУ : Українські національні новини 15:32
- Греческая церковь первой официально признала ПЦУ : Рубрика 15:31
- 'Обратная сторона Томоса': Епифаний заявил о признании ПЦУ Греческой церковью : Вої 15:31
- Греческая церковь первой признала независимость УПЦ : Большой Киев 15:31
- Синод Греческой церкви признал Православную церковь Украины : Realist.online 15:25
- Элладская церковь признала ПЦУ: что это означает для Киева : Ракурс 15:24
- Греческая церковь признала Православную церковь Украины : Vector News 15:15
- Элладская православная церковь признала ПЦУ : Вести.ua 15:14
- Собор Элладской церкви решил признать ПЦУ : Новости Донбасса 15:09
- Собор Элладской церкви решил признать ПЦУ : NewsMir.info 15:08
- Греческая православная церковь признала каноничность ПЦУ - СМИ : Lenta.ua 15:07
- "Обратная сторона Томоса": Епифаний заявил о признании ПЦУ Греческой церковью : Главред 15:05
- Элладская церковь признала ПЦУ : Gazeta.ua 15:05
- Элладская православная церковь признала ПЦУ : Еспресо TV 15:03
- Элладская православная церковь признала ПЦУ : Depo 15:02
- Церковь Греции подтвердила каноничность предоставления автокефалии ПЦУ : Прямий канал 15:02