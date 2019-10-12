С почином: Православную Церковь Украины признали коллеги из Греции (55)

Без Табу 2019.10.12 16:17

Благая весть пришла из Греции / ПЦУ Благая весть пришла из Греции, где в субботу, 12 октября, состоялся собор иерархов Православной церкви Эллады. Греческие церковники на своем Соборе постановили признать Православную церковь Украины (ПЦУ) во главе с митрополитом Епифанием как независимую и равноправную среди помесных церквей православного мира. О столь значимом событии сообщил лично митрополит Епифаний на своей странице на фейсбуке.